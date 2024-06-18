快訊

金馬入圍男星酒駕出車禍！疑宿醉與遊覽車碰撞 酒測值0.44「移送畫面曝光」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義太保警上班途中撞上「外側左轉機車」 7旬女騎士傷重不治

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣太保市今下午4點多發生死亡車禍，27歲陳姓警員在上班途中，行經縣道168與春珠里村里道路路口，與正要左轉機車相撞，陳姓警員未受傷，74歲女騎士連人帶車倒地，身上多處擦挫傷送醫，經搶救今晚宣告死亡，詳細肇責仍待釐清。

據了解，陳姓警員今天下午接近5點時駕駛私人汽車上班，在上班途中行駛在縣道168線內側車道，行經春珠里村里道路路口時，74歲女騎士在同向外側車道欲左轉，兩車相撞，消防人員獲報趕往，陳姓警員傷勢無大礙，陳女則有多處擦挫傷。

車禍撞擊力道不小，轎車鈑金稍有變形，機車也被撞壞，零件散落一地，74歲陳女雖有戴安全帽，但身上多處擦挫傷，消防人員給予相關急救措施後，將陳女送至長庚醫院搶救，但因傷勢過重，經搶救後仍回天乏術，今晚7點多宣告死亡。

警察示意圖。聯合報系資料照
警察示意圖。聯合報系資料照

嘉義 機車騎士 車禍 車道

延伸閱讀

影／轎車、機車碰撞女騎士開顱手術急救中 家屬急尋影像找真相

太「雞婆」！頭份市衛生所主任熱心助人 2周以來被讚2次「有你真好」

國1北上高科路段4車追撞！保時捷車頭損毀駕駛傷重不治

影／宜蘭汽機車對撞！騎士噴飛衝民宅傷重不治 駕駛：真的沒看到

相關新聞

博愛座存廢掀議 北捷說話了「因中央法規無法廢除」

台北捷運近日發生多起博愛座糾紛，引發討論；有不少民眾認為應該要廢除「博愛座」，但也有一派人認為需要保留，照顧隱性需求者。...

法會變拳賽？中壢一場告別式淪靈前全武行 1句話引爆10餘人亂鬥

桃園市中壢殯葬園區今天下午一名游姓死者舉辦告別式，上香民眾與死者親友在靈堂前一言不和，雙方10餘人爆發全武行，造成3人受...

國1北上轎車駕駛突從五楊高架跳下躺地 送醫宣告不治

國1五楊高架北向52.6公里桃園路段，今下午5點34分發生一起離奇事故，30歲林姓小客車駕駛不明原因從五楊高架跳下，躺在草皮...

嘉義太保警上班途中撞上「外側左轉機車」 7旬女騎士傷重不治

嘉義縣太保市今下午4點多發生死亡車禍，27歲陳姓警員在上班途中，行經縣道168與春珠里村里道路路口，與正要左轉機車相撞，...

德國空運K毒來台 香港「和安樂」幫眾收毒品遭逮收押禁見

跨國毒梟與香港黑幫「和安樂」合作，派出幫眾成員來台承租房屋，從德國空運愷他命來台收貨。刑事局接獲線報展開監控，陸續逮捕2...

台中北屯警去年阻詐1.1億…分局長今座談 市民吐一事苦惱

台中市第五警分局長劉其賢等人，今早在分局禮堂舉辦治安座談會，分享去年北屯警阻詐超過1.1億元，劉也聆聽現場與會200名市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。