嘉義太保警上班途中撞上「外側左轉機車」 7旬女騎士傷重不治

嘉義縣太保市今下午4點多發生死亡車禍，27歲陳姓警員在上班途中，行經縣道168與春珠里村里道路路口，與正要左轉機車相撞，陳姓警員未受傷，74歲女騎士連人帶車倒地，身上多處擦挫傷送醫，經搶救今晚宣告死亡，詳細肇責仍待釐清。

據了解，陳姓警員今天下午接近5點時駕駛私人汽車上班，在上班途中行駛在縣道168線內側車道，行經春珠里村里道路路口時，74歲女騎士在同向外側車道欲左轉，兩車相撞，消防人員獲報趕往，陳姓警員傷勢無大礙，陳女則有多處擦挫傷。

車禍撞擊力道不小，轎車鈑金稍有變形，機車也被撞壞，零件散落一地，74歲陳女雖有戴安全帽，但身上多處擦挫傷，消防人員給予相關急救措施後，將陳女送至長庚醫院搶救，但因傷勢過重，經搶救後仍回天乏術，今晚7點多宣告死亡。