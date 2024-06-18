聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義太保警上班途中撞上「外側左轉機車」 7旬女騎士傷重不治
嘉義縣太保市今下午4點多發生死亡車禍，27歲陳姓警員在上班途中，行經縣道168與春珠里村里道路路口，與正要左轉機車相撞，陳姓警員未受傷，74歲女騎士連人帶車倒地，身上多處擦挫傷送醫，經搶救今晚宣告死亡，詳細肇責仍待釐清。
據了解，陳姓警員今天下午接近5點時駕駛私人汽車上班，在上班途中行駛在縣道168線內側車道，行經春珠里村里道路路口時，74歲女騎士在同向外側車道欲左轉，兩車相撞，消防人員獲報趕往，陳姓警員傷勢無大礙，陳女則有多處擦挫傷。
車禍撞擊力道不小，轎車鈑金稍有變形，機車也被撞壞，零件散落一地，74歲陳女雖有戴安全帽，但身上多處擦挫傷，消防人員給予相關急救措施後，將陳女送至長庚醫院搶救，但因傷勢過重，經搶救後仍回天乏術，今晚7點多宣告死亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言