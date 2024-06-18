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法會變拳賽？中壢一場告別式淪靈前全武行 1句話引爆10餘人亂鬥
桃園市中壢殯葬園區今天下午一名游姓死者舉辦告別式，上香民眾與死者親友在靈堂前一言不和，雙方10餘人爆發全武行，造成3人受傷，場面混亂，警方獲報發生聚眾鬥毆案，出動快打部隊制止，帶回吳姓男子等6人偵辦，警方表示，吳男上香弔唁，疑因家屬要求下跪，雙方爭執爆發鬥毆，訊後將吳男等6人依聚眾鬥毆、傷害罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
中壢警方調查，游姓死者與吳男均在觀音區租屋居住的鄰居，因為租屋漏水，從事水電行業的游姓死者熱心幫忙查看漏水，不幸失足跌落地面身亡，游家在中壢區培英路一家殯儀館舉辦告別式，吳男與友人共6人前往上香弔唁，家屬要求吳男下跪被拒，游家親友與吳男發生爭執。
雙方爭執過程一言不和爆發拉扯、推擠，吳男友人與游家親友見狀紛紛加入戰局，10餘人大打出手，鬥毆場面混亂，並造成游家親友1人輕傷，吳男及友人徐男2人受到輕傷。
中壢警方表示，接獲培英路殯儀館前爆發聚眾鬥毆案件，立即通報派遣快打部隊前往，現場制止雙方動手，並帶回吳男等6人偵訊，吳男說明動手原因、並坦承動手，全案訊後依聚眾鬥毆、傷害罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
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