國1北上轎車駕駛突從五楊高架跳下 躺地無呼吸心跳送醫
國1五楊高架北向52.6公里桃園路段，今下午5點34分發生一起離奇事故，一名小客車駕駛不明原因從五楊高架跳下，躺在草皮上一動也不動，警消獲報到場時駕駛已無呼吸心跳，立即送醫搶救，詳細事故發生情形待調查釐清。
國道警方指出，今下午5點34分左右接獲桃園110通報，五楊高架北向52.6公里桃園路段，有1輛小客車停在高架避車彎，駕駛不明原因跳下五楊高架，立刻調派巡邏車及通知消防救護車前往。
初步調查，30歲的林姓男子獨自駕駛小客車，行經五楊高架北向52.6公里桃園路段，將車輛停在避車彎，不知何故自高架躍下，隨即墜落在下方邊坡草坪，巡邏車抵達現場回報車內無其他人，林男躺臥在邊坡草坪，傍晚6點救護人員抵達將駕駛送往林口長庚醫院急救。
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