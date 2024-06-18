影／中壢大貨車載運大鐵箱轉彎摔落 水性塗料傾瀉馬路害5騎士慘摔

桃園市34歲陳姓司機駕駛大貨車載運數大鐵箱的水性塗料，今天下午自中壢工業區往國1方向行駛，行經新北園路左轉桃圳路轉彎時，貨車摔落2大鐵箱的大量塗料傾瀉馬路，濕滑造成男女機車騎士5人摔倒受傷、其中1人送醫，該塗料易刺激眼睛危害引起重視，警方查明將陳男依道路交通管理處罰條例規定處3000至1萬8000元罰款。

中壢警方、桃園消防局表示，中壢工業區一家塗料工廠委託一家物流公司大貨車，載運水性塗料至其他公司，該水性塗料含有正乙醇、丁氧基乙醇的危害成分各5%至10%，裝在大鐵箱內載運，每個鐵箱重達1300公斤，陳姓司機駕駛大貨車從工業區往國1方向，行經新北園路左轉桃圳路轉彎時，不料車上的裝滿水性塗料的2個大鐵箱掉落路中，水性塗料傾瀉灑滿桃圳路至新北園路約30公尺。

該水性塗料濕滑，造成行經該路的機車騎士男女5人，未及時注紛紛摔倒路上，受到輕微擦、挫傷，其中1名女騎士擦挫傷嚴重，119救護車緊急將她送醫治療包紮，幸無生命危險，民眾PO網引起網友討論熱議，網友留言請民眾繞道而行，以免無故摔倒受傷。

警方據報會同中壢工業區服務中心派員協助清理，為盡快清除塗料汙染，警方和工業區清理人員向中油公司借來許多木屑撤滿塗料汙染的路面，再利用簡易式吹風機清理木屑及塗料物，警方表示，為趕快清除汙染塗料道路，當即封路清理，全力趕在下班前清除，避免再有騎士跌倒。