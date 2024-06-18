妻遭股票投資群組詐騙執迷不悟 夫請警協助阻70萬損失

詐騙集團假冒股票投資群組行騙，台南市王姓婦人信以為真，從6月1日至6月7日共投入60萬元，又與詐騙集團約好昨天在安南區在海佃路面交70萬。王的先生得知後苦勸妻子但她不聽，他報警後，警方將計就計昨天逮捕24歲黃姓男車手法辦。

台南市警三分局海南所昨晚8點多接獲陳姓男子，稱他的妻子於網路上投資，從6月1日至6月7日期間陸續轉帳12次共60萬元，又與詐騙集團約好昨晚8點30分許在海佃路面交，陳知道後苦勸妻子不要前往面交付款，但妻子仍堅持要與投資公司專員面交70萬元。

陳報請警方協助，海南所副所長楊鉦斌得知後，立即與員前往面交地點附近埋伏，當場查獲前來取款的黃姓車手（24歲），查扣手機及收據等證物，警詢後詐欺罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

據了解，黃姓車手是第一次出任務，如得手可獲利7千元。