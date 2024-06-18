疑長下坡煞車失靈！台中水泥車釀3車翻覆事故 5人受傷送醫
台中市清水區中清路和中山路口今天下午發生車禍5人受傷，警方調查初判，大型水泥壓送車在長下坡路段疑似煞車失靈，車輛失控後撞轎車，還波及一輛待轉的重型機車，肇事原因仍由警方鑑定調查中。
清水警分局調查，今天下午2點40分在清水區中山路與中清路八段路口，30歲曾姓男子駕駛水泥壓送車，載乘客22歲祈男，沿中清路八段東往西下中山路匝道，疑煞車失靈 ，導致車輛失控，與26歲蔡男子駕駛的轎車載53歲楊女，轎車沿中山路南往北綠燈直行，雙方在路口發生碰撞，再波及中山路一輛待左轉、20歲蔡姓男子騎的重型機車。
5人都受傷送醫，無生命危險，中山路口因水泥車翻覆導致南往北全線封路中，由清水派出所在場協助管制中，預計下午5點前排除道路障礙。警方呼籲駕駛人行車前應做好車況預檢，以避免憾事發生。
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