航空郵包浴鹽袋磨砂膏藏毒 香港黑幫成員涉案遭逮

有運毒集團自德國寄送毒包裹來台，將愷他命藏於浴鹽袋和身體磨砂膏盒內作為掩飾，刑事局獲報循線分別查獲2組收件人、共3嫌送辦，其中1嫌為香港黑幫和安樂成員20歲劉姓男子。

刑事局今天發布破案記者會，偵查第三大隊第3隊長陳力維表示，今年2月接獲財政部關務署台北關通報，執行航空郵包檢查時發現有2件自德國寄出的可疑包裹，經會同開封查驗，發現包裹物都是浴鹽袋、身體磨砂膏等商品，但實際內藏第三級毒品愷他命。

經查2件包裹共計有12袋浴鹽、10罐身體磨沙膏，共夾藏重達8.61公斤愷他命結晶，市值約為新台幣1200萬元。刑事局隨即成立專案小組深入追查，並報請台北地檢署指揮。

專案小組調查發現，第1件毒品包裏收件人為香港籍20歲劉男，其為香港著名黑幫和安樂成員，於去年底先從香港來台尋覓適合租屋處作為毒包裏收件地址，在台北市文山區找好承租處後，在台觀察1個月後返港，今年2月6日才再度來台領取毒包裹。

警方經埋伏、蒐證並掌握劉男行蹤後，於2月7日待其於郵局領取包裹後，當場將他逮捕，現場查扣愷他命毛重4.29公斤。

另調查第2件毒包裏部分，專案小組追查其收件地址為台北市南港區1處住宅，收件人47歲劉姓男子在接收不詳毒品上游指揮後，先尋覓「出租中或無人居住的地址」做為毒包裹收件處，並借用31歲余姓男友人電話供犯案使用，心生警戒的劉男在收取包裏前還先到收件地址巡視有無警方埋伏，以躲避檢警查緝。

雖然劉男最後未領取毒包裹，但專案小組仍循線於2月29日於基隆市逮捕劉男和余男，現場查扣愷他命毛重4.32公斤。

2案犯嫌供稱，每件包裹代領酬勞約5萬元。全案詢後將3名運毒集團成員依違反毒品危害防制條例移請北檢偵辦，香港劉男和台籍劉男經法院裁定羈押，另余男則以10萬元交保。警方將持續溯源追查並釐清2案關聯性。

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