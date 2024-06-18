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警官撞車慘死…大貨車駕駛做錯1事釀悲劇 過失致死罪嫌起訴
台北市警局少年警察隊莊姓組長，去年3月騎機車上班途中，撞到邱姓大貨車駕駛放置在車道上的爆閃燈，失控再撞上大貨車，導致多重鈍創骨折、頸椎脫位死亡。士林地檢署偵結，認為雖莊姓組長未注意車前狀況為肇事主因，但邱姓駕駛擺放爆閃燈位置不當，涉過失致死罪嫌，依法起訴。
起訴指出，2023年3月27日上午8時許，邱姓司機駕駛大貨車到南港區市民大道8段某工地5號門出入口，因門未開，暫停在人行道上，涉下車放置爆閃燈在大貨車後方第2車道上。
莊姓組長騎機車上班，以時速73公里（限速50公里），行經此路段第2車道，不慎碰撞爆閃燈，失控再碰撞大貨車左後車尾，向前滑行後倒地，送往三軍總醫院急救，當天上午11時許，因多重鈍創骨折併血胸、第一頸椎脫位死亡。
邱姓司機供稱，他臨停路邊放置爆閃燈作為防護措施，放外面一點是為了避免有車撞倒大貨車；莊姓組長撞到爆閃燈後失控，滑行超過大貨車撞上前方護欄。
此案交通事故鑑定意見認為，莊姓組長騎機車，未注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，為肇事主因，而邱姓駕駛「報閃燈移置位置不當」為肇事次因。檢方認定，邱男涉犯過失致死罪嫌依法起訴，建請依自首減刑。
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