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台中爆嚴重事故「3輛大小車翻肚」 5人傷勢曝光全送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水區今天下午發生車禍，大型預拌混凝土車和轎車與重型機車疑似碰撞，5人受傷送醫，5人治療後都無生命危險，車禍原因由警方在現場調查中。

5名傷者都被送到童綜合醫院治療，22歲祁男到院時意識清楚，頭部鈍傷、腹部擦傷、手擦鈍傷，目前急診檢查治療中。

39歲曾男到院意識清楚，左手撕裂傷、臉部多處擦挫傷、右腿鈍傷，目前在急診檢查治療中；53歲楊女到院意識清楚，四肢多處擦挫傷、頸部疼痛、右肋鈍傷，目前急診檢查治療中；20歲蔡男到院意識清楚，右腳踝鈍傷、右膝鈍傷，目前急診檢查治療中；楊女的兒子也輕傷。

據了解，清水區中清路與中山路口是長下坡路段，今天下午3點多發生車禍，一輛預拌混凝土車、一輛轎車和一輛重型機車疑似有碰撞，3輛車都翻車，重機倒在混凝土車旁，轎車側倒另一邊，護欄也被撞飛，現場一片凌亂，5人受傷送到童綜合醫院治療。

台中市清水區中清路與中山路口今天下午發生車禍，5人受傷送醫。圖／取自臉書黑色豪門企業
台中市清水區中清路與中山路口今天下午發生車禍，5人受傷送醫。圖／取自臉書黑色豪門企業
台中市清水區中清路與中山路口今天下午發生車禍，5人受傷送醫。圖／民眾提供
台中市清水區中清路與中山路口今天下午發生車禍，5人受傷送醫。圖／民眾提供
台中市清水區中清路與中山路口今天下午發生車禍，5人受傷送醫。圖／取自記者爆料網
台中市清水區中清路與中山路口今天下午發生車禍，5人受傷送醫。圖／取自記者爆料網

意識 清水區 車禍

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