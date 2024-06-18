影／彰化員林市區火災…三名工人逃出 民眾驚險移機車畫面曝光

彰化縣員林市惠來街今天下午近2點發生店面火警，當時店面外疑因要換招牌正在施工，卻冒出火花，三名工人也即時逃出，由於在密集市區，附近居民相當緊張，幸好火警在消防隊搶救下很快就撲滅火勢。

員林市市區惠來街今天下午13時54分一家店面通知發生火警，店面一樓外火勢竄燒上三樓建築外牆，火勢猛烈相當驚人，還有民眾趕緊把火場旁的機車牽離，場面一度緊張。