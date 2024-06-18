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影／彰化員林市區火災…三名工人逃出 民眾驚險移機車畫面曝光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市惠來街今天下午近2點發生店面火警，當時店面外疑因要換招牌正在施工，卻冒出火花，三名工人也即時逃出，由於在密集市區，附近居民相當緊張，幸好火警在消防隊搶救下很快就撲滅火勢。

員林市市區惠來街今天下午13時54分一家店面通知發生火警，店面一樓外火勢竄燒上三樓建築外牆，火勢猛烈相當驚人，還有民眾趕緊把火場旁的機車牽離，場面一度緊張。

彰化消防局第二大隊出動各式消防車輛、救護車共11輛、消防人員22人前往搶救，火勢在14時27分撲滅，無人員受困，據了解，當時工人正在一樓店面施工要掛新招牌，突冒出火花，而店面外的變電箱及電線也燒到焦黑，幸好工人緊急逃出，到底是機具切割引起火花，或是電線走火？真正起火原因消防局釐清調查中。

員林市惠來街今天下午近2點發生店面火警，由於在密集市區，附近居民相當緊張，幸好火警在消防隊搶救下很快就撲滅。圖／民眾提供
員林市惠來街今天下午近2點發生店面火警，由於在密集市區，附近居民相當緊張，幸好火警在消防隊搶救下很快就撲滅。圖／民眾提供
員林市惠來街今天下午近2點發生店面火警，由於在密集市區，附近居民相當緊張，幸好火警在消防隊搶救下很快就撲滅。圖／民眾提供
員林市惠來街今天下午近2點發生店面火警，由於在密集市區，附近居民相當緊張，幸好火警在消防隊搶救下很快就撲滅。圖／民眾提供
彰化縣員林市惠來街今天下午發生店面火警，有民眾趕緊把火場旁的機車牽離，場面一度緊張。
彰化縣員林市惠來街今天下午發生店面火警，有民眾趕緊把火場旁的機車牽離，場面一度緊張。

工人 火災

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