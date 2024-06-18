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北市女不繳停車費1640元 拿別人代幣出場挨告侵占罪

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

溫姓女子日前在北市華山文創園區停車，繳完100元停車費卻忘記拿走感應代幣，5分鐘後返回繳費機台，赫然發現代幣應繳金額變成應繳1640元，懷疑代幣被人「掉包」氣憤報警。警方循線找到涉嫌人呂姓女子，他稱因一時貪小便宜省小錢，警詢後被依侵占罪送辦。

中正第一分局忠孝東路派出所月初接獲民眾報案稱，溫女（30歲）在華山文創園區停車，約當天晚上6點多停到晚上快9點，繳了100元停車費，開車到出入口柵欄，赫然發現忘記拿走感應代幣，匆忙至停車繳費機拿回代幣後投入出入口柵欄，卻顯示未繳費，再返回繳費機查詢，驚覺要繳1640元。

溫女認為代幣被人拿走，自己反而要幫別人繳1640元，氣的先跟管理員告知後報警，警方調閱監視器畫面釐清，發現涉嫌人呂女（39歲）將繳費代幣投入後未繳費，直接拿走溫女已繳費消磁後的停車代幣，並按螢幕上取消繳費後隨即駕車出場，循線通知到案說明。

溫女到案後坦承犯行，稱因為看到遺留在繳費機台的代幣，以為是沒有人的才拿走，一時貪心省小錢，後悔不已，警詢後被依侵占罪函送法辦。

呂姓女子貪小便宜，日前在華山文創園區停車場，把別人繳完費忘記拿走的停車感應代幣取走，涉嫌侵占罪遭函送法辦。記者翁至成／翻攝
呂姓女子貪小便宜，日前在華山文創園區停車場，把別人繳完費忘記拿走的停車感應代幣取走，涉嫌侵占罪遭函送法辦。記者翁至成／翻攝

侵占 停車費 繳費機

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