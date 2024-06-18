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北捷博再傳鬧劇！男遭掌摑逼讓座 女乘客怒嗆惹事翁：你再活也沒幾年

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

北捷運又發生博愛座糾紛。1名王姓老翁今天下午搭乘捷運，見到男子坐在博愛座上，不斷指著對方大罵「沒教養」，一旁女乘客看不下去上前聲援，並嗆老翁「再活也沒幾年」，老翁惱羞成怒竟動手打男子。

Threads網友tsaiyi0101發文表示，下午在台北捷運古亭往中正紀念堂站方向的車廂內，有名老翁指著坐在博愛座的年輕男子，破口大罵「不讓座」、「沒教養」、「爸媽怎麼生的」等，周遭旅客看不下去，一名短髮女子先是大聲制止，但老翁不理會繼續罵人，第二位長髮女子也加入聲援，嗆老翁「再活也沒幾年」。

tsaiyi0101轉述，老翁一時氣憤，竟上前抓住男子頭髮。影片中可聽見清脆的巴掌聲，有其他旅客說明，老翁掌摑男子，該男從頭到尾都未回應，直到被打後才請其他旅客協助報警，最後短髮女子呼叫捷運工作人員，所以人都在中正紀念堂站下車。

台北市捷運警察隊證實，今天13時25分許，有民眾在車廂內因博愛座發生糾紛。捷警隊表示，經雙方陳述情況，王姓老翁於公館站上車，在往中正紀念堂站站途中車廂內，見年輕人坐於博愛座上使用手機，向其要求讓位，讓多病自己坐。

北市捷警隊說，該名年輕男子陳述，因為自己拉肚子不舒服需要位置，無法讓座，雙方發生糾紛，王姓老翁用雙掌合擊男子左右太陽穴部位，於中正紀念堂站下車處理，雙方互提傷害告訴。

有民眾今搭乘捷運被逼讓座，老翁討座位不成竟動手打人。示意圖。聯合報系資料照
有民眾今搭乘捷運被逼讓座，老翁討座位不成竟動手打人。示意圖。聯合報系資料照

中正紀念堂 北捷 博愛座 巴掌

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