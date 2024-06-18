貢寮雞母嶺3人遭蜂螫 1男頭腫多包消防員搬運下山送醫
新北市貢寮區和美街雞母嶺山區，今天上午近11時有2女1男報案遭蜂螫，中午消防人員到達後，發現男約60歲被蜂螫，有呼吸意識清楚，頭部腫好幾個包，運送下山送醫，另2女則無明顯外傷，循原路回去下山。
新北市消防局第六大隊表示，上午10時41分獲報，2女1男從和美街南勢坑街爬上去，要去雞母嶺，大約已上山1個多小時，目前距離雞母嶺大約250公尺。一男約60歲被蜂螫傷，還有有呼吸，頭部腫好幾個包。
消防人員中午12時31分接觸患者，男性患者搬運下山，另2名女生無明顯外傷，循原路回去，約1個半到2個小時下山，3名患者皆清醒。男目前已經下山，救護人員給予注射，無過敏反應，將後送部立基隆醫院，山區下雨，未發現蜂窩。
消防人員金山中隊、貢寮分隊、雙溪分隊、瑞芳分隊、秀峰分隊，共11車26人。第六大隊大隊長羅億田表示，登山如果遇見單隻「採集蜂」，在身體周圍繞圈又很快飛走，不用理會快步離開，但遇到2到3隻在頭部或近身打轉，代表可能遇到「巡邏蜂」，可能進入蜂的警戒區，不可以拍打揮舞避免讓蜂受到驚嚇，應安靜迅速離開。
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