查獲酒駕當場拔牌 新北市2024年迄今未發生酒駕死亡車禍

為防制酒駕違規威脅民眾生命安全，新北警持續強力取締酒駕，經統計新北警今年1至5月取締酒駕共計1713件，違規年齡層以41至50歲為多，易違規路段為蘆洲區成蘆大橋、汐止區大同路一段、新莊區中正路、板橋區民生路三段，在警方強力取締下，今年初迄今新北市未發生酒駕死亡交通事故，顯見警方防制成效。

新北警表示，去年6月30日道路交通管理處罰條例修正施行後，只要民眾酒駕一律吊扣牌照2年，現場也會將車輛移置保管並拆扣牌照，目的即為現場根除酒駕風險，且事後領車須另請拖吊車拖走，不得再行駛上路，故近期酒駕違規情形較去年有明顯下降趨勢，已有遏阻效果。

另外警方也持續針對餐飲營業場所密集路段及易發生酒駕時間、地點強化執法，設置路檢點並機動巡邏攔檢，同時啟動溯源，對於未宣導勿酒駕之提供酒類店家實施勸導，累積3次之店家將實施第三方警政，結合市府各局處進行聯合稽查。

而今年迄今新北市未發生酒駕死亡交通事故，較去年同期減少3件，另酒駕30日內死亡事故今年1至3月發生2人死亡，亦較去年同期減少3人，防制成效亦是近年最佳。新北警表示將落實溯源飲酒營業場所，要求店家共同善盡防制酒駕社會責任，呼籲民眾多加利用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客駕車」等服務，千萬不要心存僥倖酒駕上路。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康