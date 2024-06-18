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高市楠梓警分局16天逮14名車手 阻詐150萬元

中央社／ 高雄18日電

高雄市警察局楠梓分局對超商、金融機構執行防制車手提領勤務，1日至16日共查獲14名車手、收水手等，其中4人遭收押，總計阻詐起獲新台幣150萬元。

高雄市警察局楠梓分局今天發布新聞稿指出，39歲黃姓男子16日領款時，警方發現他的特徵與數日前提領車手相似，且被盤查時無法說明領款原因及金融卡來源，連同一旁30歲盧姓收水手雙雙被逮。

此外，警方13日逮捕29歲吳姓、27歲阮姓越南籍移工車手，連同16日查緝案件，2案共起獲23萬元贓款，皆依加重詐欺等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，4嫌均經檢察官聲請羈押獲准。

警方呼籲，詐騙集團近日常以信貸放款或檢視金融帳戶為由，誘騙民眾交出帳戶及金融卡洗錢，切勿輕易相信網路陌生資訊，避免淪為詐騙集團利用人頭帳戶或詐欺幫助共犯。

詐騙集團 警察 車手

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