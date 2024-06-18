影／轎車、機車碰撞女騎士開顱手術急救中 家屬急尋影像找真相

台中市豐原區豐原大道昨天發生轎車和機車碰撞車禍，女騎士倒地重傷，開顱手術急救，家屬在社團臉書po文，希望找到監視器畫面或行車影像，查明肇事原因。

豐原警分局昨天下午5時50分獲報，豐原區豐原大道一段與西勢路口發生車禍，經警方初步調查，62歲李姓婦人騎機車 ，沿西勢路右轉豐原大道八段直行，與同向直行22歲王姓男子開轎車，在事故地點發生擦撞。

警方依規定酒精濃度測試，雙方皆無飲酒情形，肇因初判待鑑定，警方將協助家屬擴大調閱現場周邊監視器，及行經車輛的行車紀錄影像，釐清肇事經過；警方呼籲，駕駛人應遵守交通規則並注意路況，以確保行車安全。