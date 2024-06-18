快訊

雨區擴大！大雷雨轟中部以北6縣市 雙北3區山區暴雨、留意溪水暴漲

榮譽土耳其人噩耗！YouTube Premium跨區訂閱突取消 一票人中招

李四川佔優勢？2026新北市長藍內部民調外流 侯友宜認看過：只是參考

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山傳山難！登山隊男隊員登頂後失足 卡300米深峭壁亡

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

高雄一支11人登山隊前天（16日）從南投攀登玉山主峰，黃姓隊員昨成功登頂，不料下山時疑失足跌落深谷，隊友對外求援，搜救人員馳援到場，垂降下切逾300米尋獲黃男，但已死亡，遺體今由直升機吊掛下山，後續交由檢警處理相驗死因。

據了解，該支登山隊前天從信義鄉塔塔加登山口入山，預計挑戰玉山主峰，同日夜宿排雲山莊，昨天清晨一行人出發攻頂，並在早上5、6時許成功登頂，不料47歲黃男下山時疑在碎石坡鐵鍊區不慎失足跌落山谷，隊友緊急打119求救。

南投縣消防局指出，昨天清晨6時許獲報，一支11人登山隊攀登玉山主峰，但成功登頂後，起身下山才走大概150公尺，其中1名隊友就摔落山谷，由於目視看不到墜谷者，呼喊他也沒有回應，因此打電話求援，盼派搜救隊盡快協助援救。

南投消防局第三大隊表示，當下立刻調派信義、玉山兩分隊派員組成5人搜救隊馳援，並通知玉管處排雲山莊人員就近前往協助，同時在上午7時許申請空勤直升機出動救援，但因天候不佳未能執行勤務，搜救人員為此加快腳步挺進事故點。

排雲山莊4人昨天上午10時許先抵達現場，透過繩索垂降下切搜尋，並在11時許於事故點向下逾300米處發現黃男，但明顯死亡；經考量現場地形陡峭危險，先以繩索固定遺體，避免他往下掉，其餘人員回山莊等搜救隊到達擬定搜救計畫。

而因已確認黃男位置，搜救隊及排雲山莊人員今凌晨4時許出發前往事故點，到場後垂降下切，以繩索工具將其拉回步道，並移往合適的直升機吊掛點，經直升機協助吊掛，今上午近8時許順利將其遺體運下山，交由檢警處置，並相驗死因。

黃姓登山客昨攻頂玉山，下山行經碎石坡時失足墜谷身亡，搜救人員下切逾300米拉起遺體，並交由直升機吊掛下山。圖／南投縣消防局提供
黃姓登山客昨攻頂玉山，下山行經碎石坡時失足墜谷身亡，搜救人員下切逾300米拉起遺體，並交由直升機吊掛下山。圖／南投縣消防局提供
黃姓登山客昨攻頂玉山，下山行經碎石坡時失足墜谷身亡，搜救人員下切逾300米拉起遺體，並交由直升機吊掛下山。圖／南投縣消防局提供
黃姓登山客昨攻頂玉山，下山行經碎石坡時失足墜谷身亡，搜救人員下切逾300米拉起遺體，並交由直升機吊掛下山。圖／南投縣消防局提供
黃姓登山客昨攻頂玉山，下山行經碎石坡時失足墜谷身亡，搜救人員下切逾300米拉起遺體，並交由直升機吊掛下山。圖／南投縣消防局提供
黃姓登山客昨攻頂玉山，下山行經碎石坡時失足墜谷身亡，搜救人員下切逾300米拉起遺體，並交由直升機吊掛下山。圖／南投縣消防局提供
黃姓登山客昨攻頂玉山，下山行經碎石坡時失足墜谷身亡，搜救人員下切逾300米拉起遺體，並交由直升機吊掛下山。圖／南投縣消防局提供
黃姓登山客昨攻頂玉山，下山行經碎石坡時失足墜谷身亡，搜救人員下切逾300米拉起遺體，並交由直升機吊掛下山。圖／南投縣消防局提供
黃姓登山客昨攻頂玉山，下山行經碎石坡時失足墜谷身亡，搜救人員下切逾300米拉起遺體，並交由直升機吊掛下山。圖／南投縣消防局提供
黃姓登山客昨攻頂玉山，下山行經碎石坡時失足墜谷身亡，搜救人員下切逾300米拉起遺體，並交由直升機吊掛下山。圖／南投縣消防局提供
黃姓登山客昨攻頂玉山，下山行經碎石坡時失足墜谷身亡，搜救人員下切逾300米拉起遺體，並交由直升機吊掛下山。圖／南投縣消防局提供
黃姓登山客昨攻頂玉山，下山行經碎石坡時失足墜谷身亡，搜救人員下切逾300米拉起遺體，並交由直升機吊掛下山。圖／南投縣消防局提供
黃姓登山客昨攻頂玉山，下山行經碎石坡時失足墜谷身亡，搜救人員下切逾300米拉起遺體，並交由直升機吊掛下山。圖／南投縣消防局提供
黃姓登山客昨攻頂玉山，下山行經碎石坡時失足墜谷身亡，搜救人員下切逾300米拉起遺體，並交由直升機吊掛下山。圖／南投縣消防局提供

南投縣 玉山主峰 直升機

延伸閱讀

原聲國際學院遷校日月潭 周末再現玉山星空音樂會盛況

南投山區多處路段落石坍方危險 玉山奧萬大暫時休園3天

玉山主峰步道坍方中斷 玉管處緊急宣布今天暫停入園

花蓮大震後玉山位移變矮了！ 玉管處：5.2公分仍在誤差內

相關新聞

北捷博再傳鬧劇！男遭掌摑逼讓座 女乘客怒嗆惹事翁：你再活也沒幾年

台北捷運又發生博愛座糾紛。1名王姓老翁今天下午搭乘捷運，見到男子坐在博愛座上，不斷指著對方大罵「沒教養」，一旁女乘客看不...

生死一瞬間 鹿港玉珍齋餅鋪被撞驚悚畫面曝光

彰化鹿港知名的百年餅鋪玉珍齋天后宮分店，昨天下午2時15分許，遭一輛轎車衝撞，造成一樓店面玻璃門倒塌毀損，糕餅散落一地，...

162萬工程款拖欠5年 新竹包商到新北營造公司潑汽油逼債

新北市鶯歌區1家營造公司被包商指控拖欠162萬元工程款，賴帳長達5年。60歲吳姓工頭昨天到營造公司潑汽油逼債，揚言點燃同...

玉山傳山難！登山隊男隊員登頂後失足 卡300米深峭壁亡

高雄一支11人登山隊前天（16日）從南投攀登玉山主峰，黃姓隊員昨成功登頂，不料下山時疑失足跌落深谷，隊友對外求援，搜救人...

台中清水嚴重車禍 長下坡煞不住...3輛大小車撞成一團5人傷

台中市清水區今天下午發生嚴重車禍，大型混凝土車和轎車與大型重型機車碰撞，5人受傷送醫，現場混亂，警方正在現場處理調查中。

新莊機車倒栽蔥插在公車輪前 路人很憂心：騎士還好嗎？

新北市新莊區今天清晨發生一起車禍，1輛機車以離奇的姿態，倒栽蔥插在公車輪前車底，機車後胎和車尾朝天翹得老高，路過民眾看了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。