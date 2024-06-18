玉山傳山難！登山隊男隊員登頂後失足 卡300米深峭壁亡

高雄一支11人登山隊前天（16日）從南投攀登玉山主峰，黃姓隊員昨成功登頂，不料下山時疑失足跌落深谷，隊友對外求援，搜救人員馳援到場，垂降下切逾300米尋獲黃男，但已死亡，遺體今由直升機吊掛下山，後續交由檢警處理相驗死因。

據了解，該支登山隊前天從信義鄉塔塔加登山口入山，預計挑戰玉山主峰，同日夜宿排雲山莊，昨天清晨一行人出發攻頂，並在早上5、6時許成功登頂，不料47歲黃男下山時疑在碎石坡鐵鍊區不慎失足跌落山谷，隊友緊急打119求救。

南投縣消防局指出，昨天清晨6時許獲報，一支11人登山隊攀登玉山主峰，但成功登頂後，起身下山才走大概150公尺，其中1名隊友就摔落山谷，由於目視看不到墜谷者，呼喊他也沒有回應，因此打電話求援，盼派搜救隊盡快協助援救。

南投消防局第三大隊表示，當下立刻調派信義、玉山兩分隊派員組成5人搜救隊馳援，並通知玉管處排雲山莊人員就近前往協助，同時在上午7時許申請空勤直升機出動救援，但因天候不佳未能執行勤務，搜救人員為此加快腳步挺進事故點。

排雲山莊4人昨天上午10時許先抵達現場，透過繩索垂降下切搜尋，並在11時許於事故點向下逾300米處發現黃男，但明顯死亡；經考量現場地形陡峭危險，先以繩索固定遺體，避免他往下掉，其餘人員回山莊等搜救隊到達擬定搜救計畫。