曾遭歹徒持槍掃射 桃警局景福所斥資70萬完工防彈玻璃門
桃園市警察局桃園分局景福派出所今年3月發生歹徒持槍掃射，基隆今年2月也發生民眾駕駛貨車衝撞值班台釀1名員警殉職，警政署即時通令全國各警察機關加強駐地安全性；桃園警方盤點全市警察駐地有安全疑慮的處所共51處，近期陸續完工，其中景福派出所門前也已加裝防彈玻璃門，僅剩較偏遠的7處派出所，將在6月底全數完成。
今年3月發生歹徒持槍掃射派出所後，桃園市警察局長吳坤旭責成後勤單位全面盤點稽查駐地防護設施，經盤點桃園市警察駐地有安全疑慮處所共51處，逐案列管落實改善，發現有102個在1樓的派出所，不含景福派出所的話，沒有階梯或一階、二階就能抵達派出所樓地板的共50間，皆列為改善對象。
政風室指出，與後勤單位協調掌握施工進度，並依「維護工作即時有效」業務指導，近期景福派出所完成防撞工程，耗資70萬元在大門裝設類似超商的H型鋼板防撞門，讓內部大門多了一層阻隔，另外包括大門及值班台的玻璃全改裝為3A級防彈玻璃。
警方表示，自4月26日起陸續完成桃園分局景福派出所、中路派出所等單位裝設高強度防撞鋼架、防撞花台及值班台防彈玻璃等阻絕設施，除7間偏遠派出所發包不易，預訂6月底完成，警察駐地均已完成強固作為，提升基層員警防護駐地安全及保護辦公環境。
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