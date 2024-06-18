農耕機具掉落泥塊危及交安釀空汙 屏縣環保局查獲18件

每到收耕及播種季節，農耕機具作業後掉落泥塊汙染路面，危及道路交通安全也造成空氣汙染。屏東縣環保局提醒農民及代耕業者，應作好農機清潔工作，環保局將加強查核，如經查獲違規，將依法開罰，可裁處1200元到6000元以下罰鍰，今年至今查獲18件。

屏東縣耕種面積幅員廣闊，種植稻米、紅豆、毛豆、牛蒡與大小黃瓜或其他短期作物，播種時常需僱用大型農耕機協助翻耕，作業完成後常有農耕機未將泥土清理乾淨直接上路，致使土塊掉落汙染路面。

汙染環境外，對騎乘自行車或機動車輛的民眾易造成摔車風險，乾掉的泥沙更是形成揚塵造成空氣汙染，頻遭民眾陳情，為改善農耕機污染，環保局加強查核，倘經查獲違規將依廢棄物清理法規定，裁處1200元以上6000元以下罰鍰，環保局指出，今年查獲18件，開罰15件，每件裁處1200元罰鍰。

環保局表示，農耕機具汙染已輔導農民及代耕業者多年，除辦理宣導說明會外，今年度辦理現場示範農耕機清洗作業，另除稽查輔導外，針對汙染熱區亦調派洗掃街車協助洗掃，也輔導社區成立農路汙染守護隊，東港鎮下廍社區、崁頂港東社區及潮州八爺社區配合辦理。

環保局表示，請農耕機業者作業時即自備清洗設備，完成農機清潔後再上路，避免違規受罰。另亦提醒農耕機需懸掛車牌方可駛入一般道路，違者可依據道路交通管理處罰條例處以3600元以上1萬800元以下罰鍰。