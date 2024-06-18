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農耕機具掉落泥塊危及交安釀空汙 屏縣環保局查獲18件

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

每到收耕及播種季節，農耕機具作業後掉落泥塊汙染路面，危及道路交通安全也造成空氣汙染屏東縣環保局提醒農民及代耕業者，應作好農機清潔工作，環保局將加強查核，如經查獲違規，將依法開罰，可裁處1200元到6000元以下罰鍰，今年至今查獲18件。

屏東縣耕種面積幅員廣闊，種植稻米、紅豆、毛豆、牛蒡與大小黃瓜或其他短期作物，播種時常需僱用大型農耕機協助翻耕，作業完成後常有農耕機未將泥土清理乾淨直接上路，致使土塊掉落汙染路面。

汙染環境外，對騎乘自行車或機動車輛的民眾易造成摔車風險，乾掉的泥沙更是形成揚塵造成空氣汙染，頻遭民眾陳情，為改善農耕機污染，環保局加強查核，倘經查獲違規將依廢棄物清理法規定，裁處1200元以上6000元以下罰鍰，環保局指出，今年查獲18件，開罰15件，每件裁處1200元罰鍰。

環保局表示，農耕機具汙染已輔導農民及代耕業者多年，除辦理宣導說明會外，今年度辦理現場示範農耕機清洗作業，另除稽查輔導外，針對汙染熱區亦調派洗掃街車協助洗掃，也輔導社區成立農路汙染守護隊，東港鎮下廍社區、崁頂港東社區及潮州八爺社區配合辦理。

環保局表示，請農耕機業者作業時即自備清洗設備，完成農機清潔後再上路，避免違規受罰。另亦提醒農耕機需懸掛車牌方可駛入一般道路，違者可依據道路交通管理處罰條例處以3600元以上1萬800元以下罰鍰。

環保局表示，會加強執法力度，提醒民眾勿心存僥倖，籲請民眾若發現農耕機汙染，可協助提供相關事證予公害陳情專線0800-066666或（08）735-1928檢舉，遏止違規，維護環境品質。

每到收耕及播種，農耕機具作業後掉落泥塊汙染路面，危及交通安全也造成空氣汙染，屏東縣環保局提醒作好農機清潔工作，並加強查核。圖／屏東縣府環保局提供
每到收耕及播種，農耕機具作業後掉落泥塊汙染路面，危及交通安全也造成空氣汙染，屏東縣環保局提醒作好農機清潔工作，並加強查核。圖／屏東縣府環保局提供
每到收耕及播種，農耕機具作業後掉落泥塊汙染路面，危及交通安全也造成空氣汙染，屏東縣環保局提醒作好農機清潔工作，並加強查核。圖／屏東縣府環保局提供
每到收耕及播種，農耕機具作業後掉落泥塊汙染路面，危及交通安全也造成空氣汙染，屏東縣環保局提醒作好農機清潔工作，並加強查核。圖／屏東縣府環保局提供
每到收耕及播種，農耕機具作業後掉落泥塊汙染路面，危及交通安全也造成空氣汙染，屏東縣環保局提醒作好農機清潔工作，並加強查核。圖／屏東縣府環保局提供
每到收耕及播種，農耕機具作業後掉落泥塊汙染路面，危及交通安全也造成空氣汙染，屏東縣環保局提醒作好農機清潔工作，並加強查核。圖／屏東縣府環保局提供
每到收耕及播種，農耕機具作業後掉落泥塊汙染路面，危及交通安全也造成空氣汙染，屏東縣環保局提醒作好農機清潔工作，並加強查核。圖／屏東縣府環保局提供
每到收耕及播種，農耕機具作業後掉落泥塊汙染路面，危及交通安全也造成空氣汙染，屏東縣環保局提醒作好農機清潔工作，並加強查核。圖／屏東縣府環保局提供
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每到收耕及播種，農耕機具作業後掉落泥塊汙染路面，危及交通安全也造成空氣汙染，屏東縣環保局提醒作好農機清潔工作，並加強查核。圖／屏東縣府環保局提供
每到收耕及播種，農耕機具作業後掉落泥塊汙染路面，危及交通安全也造成空氣汙染，屏東縣環保局提醒作好農機清潔工作，並加強查核。圖／屏東縣府環保局提供

屏東縣 環保局 空氣汙染

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