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影／金山警AI科技巡防建功 註銷車牌嗶叫實習生提醒活逮酒駕男

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

新北市政府警察局去年7月起推出「AI巡防系統」，大幅增進員警巡邏效益，系統就會自動掃描周邊車輛、辨識車牌，一旦發現異常車輛即發出警報。楊男機車車牌被註銷，金山警分局巡邏車日前經過時因嗶嗶叫響聲引起員警注意，攔下楊男，酒測後依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

「AI巡防系統」會自動掃描周邊車輛、辨識車牌，一旦發現異常車輛即發出警報，相較於過去員警查車必須用手動輸入車號，大大提高效率。

金山警分局14日下午3時許，交通分隊分隊長吳昀潔、警員賴富維、實習生劉克韋擔服巡邏勤務時，巡經萬里區中幅一帶，同仁眼尖發現警用巡邏機車手機架上的「AI巡防系統」發出警示，上前將他攔停盤查。

警方調查，男（54歲）騎的機車因懸掛逾檢註銷的車牌因此發出警示通知，員警攔下盤查過程中發現他散發酒氣，神情緊張且頸部泛紅，酒精濃度測試濃度達每公升0.69毫克，超過法定標準。楊男坦承在家中喝啤酒。

實習生劉克韋對於這項新功能充滿好奇，在後座仔細觀察來往有無異常車輛，眼尖發現系統告警訊息，協助查獲公共危險案。

金山警分局表示，後駕車不僅違反道路交通管理處罰條例，更需面臨刑法公共危險罪刑罰，如有餐宴飲酒情形，可利用指定駕駛、代客叫計程車及代駕服務等措施。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

楊男機車車牌被註銷，金山警分局巡邏車日前經過時因嗶嗶叫響聲引起員警注意，攔下楊男查獲酒駕。記者游明煌／翻攝
楊男機車車牌被註銷，金山警分局巡邏車日前經過時因嗶嗶叫響聲引起員警注意，攔下楊男查獲酒駕。記者游明煌／翻攝

警報 金山

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