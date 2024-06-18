生死一瞬間 鹿港玉珍齋餅鋪被撞驚悚畫面曝光

彰化鹿港知名的百年餅鋪玉珍齋天后宮分店，昨天下午2時15分許，遭一輛轎車衝撞，造成一樓店面玻璃門倒塌毀損，糕餅散落一地，包括駕駛及1名顧客共2人受輕傷，當時衝撞的驚悚畫面今天曝光。店方連夜清理，今天上午恢復營業，許多人「慕名」前來光顧。

依據監視畫片，當時，有7名顧客在店裡選購餻餅，其中2人剛步出店門，突然轎車衝進來，先撞毀3面玻璃門，再撞毀柱子後，再把貨架及陳列的餻餅撞飛，1名拿著糕餅的店員及時閃過，才未撞及，其餘顧客幸好在內側才未受波及，碎裂玻璃滿地，現場一片混亂，肇事轎車隨後倒車出去。

彰化縣消防局鹿港分隊據報趕到現場，發現店裡有兩名傷者，包括住台中的61歲轎車趙姓駕駛人，及一名56歲新北男子，兩人均意識清楚、肢體擦挫傷，經消防局人員給予相關急救處置後，送往鹿港基督教醫院治療，均無大礙。趙姓駕駛人向警方供稱，是因煞車失靈才肇禍。

玉珍齋天后宮分店黃姓業者表示，估計損失上百萬元。店方經連夜清理，到今天上午仍未完全恢復，但店家仍準時今天上午9時營業，許多到天后宮拜拜的香客，以及前來關心的顧客，反而讓店裡生意更好。