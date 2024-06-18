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影／持開山刀當街追砍友人削下對方臉皮 嫌犯高舉血染雙手投降

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區上午發生當街持刀砍人，35歲楊男甚至被削下一大塊臉皮，警方迅速逮捕47歲陳嫌，發現2人不但相識，還一起犯過案被捕，今天則因2.5萬元債務糾紛互嗆，竟然動了殺機。

據了解，2人都是當地遊手好閒的混混，彼此住得很近，也曾經同案犯下妨害自由、傷害等罪嫌一起被警方逮捕。陳嫌供稱，楊男欠他2萬5千元很久都不還，為此常在通訊軟體互嗆，今天早上雙方又為了債務起爭執。

陳嫌帶了1把開山刀藏在身後，朝楊男住處移動，邊走路邊和楊男透過手機互嗆，後來就在楊男住家樓下遇到，爆發激烈口角衝突。陳嫌指控楊男不但出言恐嚇，甚至掏出1把彈簧鑰匙小刀示威，他簡直氣炸，從背後抽出開山刀追砍。

楊男只有小刀落荒而逃，沿途被砍得血流滿地，最後癱倒在馬路中央血泊之中，送醫暫無生命危險。陳嫌逃離沒多遠就被警方追上，警詢後將依傷害罪嫌移送地檢署偵辦。

蘆洲區中華路今天上午，有1名男子被人持開山刀當街追砍，渾身刀傷血流滿地倒臥馬路中央，住戶事後趕緊清洗騎樓和路邊血跡。記者林昭彰／攝影
蘆洲區中華路今天上午，有1名男子被人持開山刀當街追砍，渾身刀傷血流滿地倒臥馬路中央，住戶事後趕緊清洗騎樓和路邊血跡。記者林昭彰／攝影
47歲陳嫌在蘆洲持開山刀當街追砍相識的35歲楊男，逃跑時迅速被警方追上，他高舉沾滿鮮血的雙手投降。記者林昭彰／翻攝
47歲陳嫌在蘆洲持開山刀當街追砍相識的35歲楊男，逃跑時迅速被警方追上，他高舉沾滿鮮血的雙手投降。記者林昭彰／翻攝
35歲楊男掏出1把彈簧鑰匙小刀示威，結果47歲陳嫌抽出1把開山刀追砍，沿途砍得血流滿地，楊男最後癱倒在馬路中央血泊之中。記者林昭彰／翻攝
35歲楊男掏出1把彈簧鑰匙小刀示威，結果47歲陳嫌抽出1把開山刀追砍，沿途砍得血流滿地，楊男最後癱倒在馬路中央血泊之中。記者林昭彰／翻攝

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