影／持開山刀當街追砍友人削下對方臉皮 嫌犯高舉血染雙手投降

新北市蘆洲區上午發生當街持刀砍人，35歲楊男甚至被削下一大塊臉皮，警方迅速逮捕47歲陳嫌，發現2人不但相識，還一起犯過案被捕，今天則因2.5萬元債務糾紛互嗆，竟然動了殺機。

據了解，2人都是當地遊手好閒的混混，彼此住得很近，也曾經同案犯下妨害自由、傷害等罪嫌一起被警方逮捕。陳嫌供稱，楊男欠他2萬5千元很久都不還，為此常在通訊軟體互嗆，今天早上雙方又為了債務起爭執。

陳嫌帶了1把開山刀藏在身後，朝楊男住處移動，邊走路邊和楊男透過手機互嗆，後來就在楊男住家樓下遇到，爆發激烈口角衝突。陳嫌指控楊男不但出言恐嚇，甚至掏出1把彈簧鑰匙小刀示威，他簡直氣炸，從背後抽出開山刀追砍。