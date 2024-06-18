竹北女警成警界惡鬥棋子？新竹也曾發生假媒體亂爆料

喧騰一時的新竹縣竹北警分局潘姓女警因出現在新竹市某護膚養生館，被爆出疑似有「兼差」情事，經過近1月調查「查無兼差具體事證」終於還她清白。不過該案雷聲大雨點小，被外界質疑是警界內鬥，新竹資深警官指出，先前新竹也曾發生過不明人士架設「每日蘋果」，大幅報導警局官商勾結，有意在地方擴散，手法如出一轍。

據了解，該養生館位於新竹市經國路上，後來曾經多次轉手，1年前曾經停業半年多，去年11月再轉手、改名後再度開業，營業登記為養生會館，今年警方曾多次臨檢，皆未查獲違法。

經向警方查證，5月10日新竹市警察局西門所到護膚店臨檢，當時不知女警身分，僅登抄資料，5月15日竹北分局接獲檢舉潘女違紀案；5月16日竹北分局展開調查，訊問潘女並和護膚店調閱監視器等跡證，5月17日竹北分局發文至新竹市一分局調閱當天臨檢表等資料。

正當竹北分局二組調查之際，就已有人檢舉到上級和縣警局督察系統，不過案件卻遲至520新總統賴清德上任，以及對警察風紀案十分重視的警政署長張榮興陞任之際，才經由2家網路媒體迅速傳開，且該案爆發時，網路社群甚至突然出現早已做好的「懶人包」，包括「芊芊」兼差宣傳照、三圍表、價碼等。

一名資深警官指出，竹北女警新聞案爆發前一天，他就收到南部同學大量轉傳該「懶人包」，當時還不知是真是假，大家也當八卦看看，未料沒多久該新聞就爆開，且還不是聽過的媒體。先前新竹也曾發生過不明人士架設「每日蘋果」網站，當時正值新竹市前市長林智堅獲時任總統蔡英文徵召參選桃園市長之際，且還使用AppleDaily等字樣大幅報導警局官商勾結，有意在地方擴散，手法如出一轍。

「真相大白又如何，已經毀了一個女人的清白」，新竹資深刑警指出，這件事一開始就有違常理，哪個色情業者會去請女警來工作？同時也對警界士氣打擊很大，該女警是刑警，願意跟外面民眾接觸、經營已經很難得，這年代大家上班能摸魚就摸魚，抱著多一事不如少一事心態做事，只是女警還年輕，到敏感場所沒報備，欠缺考量。