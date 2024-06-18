台南逃逸外勞躲工地7樓吊車不肯下來 消防怕他墜樓出動雲梯車

移民署和台南市勞工局人員今天中午11點多，在台南市安南區某建築工地抓逃逸男外勞， 他一下爬到建築工地7樓高吊車，不配合下來，辦案人員擔心發生危險，請求消防雲梯車和救護車到場戒護，直到11點45分男外勞被強制拉下後解除狀況。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天中午11點18分接獲報案，位於安南區生態二街和樂活五街的交叉路口附近施工中大樓。

查緝外勞男性爬到7樓高的吊車上，不配合下來，需要救助。據了解，這名逃逸男外勞為越南籍，年約30歲，得知有人要抓他後，一度爬到新建大樓7樓外吊車。