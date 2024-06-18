桃園男童工地屋頂奔跑嬉戲 民眾目擊嚇傻…勞檢處要查
桃園市桃園區文中一路1處施工中的建案，近日被民眾目擊竟有幼童在屋頂上奔跑，畫面讓人看了怵目驚心。市議員黃瓊慧痛批離譜，要求市府相關單位立即裁罰。勞檢處今上午表示，已立即派員至現場查處，預計下午查完後盡快說明。
黃瓊慧接獲民眾陳情，指桃園區文中一路1處正在施工中的5層樓透天別墅「英崴御墅三期」，工安疑慮重重，從民眾提供畫面可見，16日下午3時左右，不僅工人沒有做防護措施，竟然還有小朋友在斜面的屋頂上奔跑、翻滾、玩耍，讓人看了捏了一把冷汗，非常離譜。
黃瓊慧直言，施工現場本應是高度戒備的地方，任何疏忽都可能導致嚴重意外發生，卻有工地讓孩子在屋頂上嬉戲，大人們都在施工根本無暇顧及孩子的安全，孩子極可能因為一時不慎而墜落受傷，甚至危及生命；收到陳情後，她已馬上跟勞動局和建管處反應，請市府針對工地違反工安的部分裁罰，並加強工地施工管理。
勞檢處長王振鴻表示，已立即派員至現場查處，預計下午說明。建管處長莊敬權說，主管權責在勞動局，不過仍會請施工單位不要再讓非施工人員進入工地，避免發生危險。
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