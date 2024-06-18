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目擊當街砍人 蘆洲熱心大叔撿遭削下的臉皮衝醫院「歸還原主」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區上午有1名35歲男子被債主持開山刀當街追砍，右臉顴骨位置遭削下一大塊臉皮，差點砍到眼睛。臉皮掉在地上，一名楊姓大叔看到，不僅沒被血淋淋肉塊嚇到，還馬上撿起，立即騎機車衝去醫院！希望能讓被害人縫合。

記者趕抵現場時，和好心大叔有簡短對話：

問：請問剛剛有看到發生什麼事嗎？

答：有1個年輕人騎機車停在路旁，橫越馬路走到對面，另1個微胖中年男子持彎彎的開山刀衝出來，從騎樓一路追砍到馬路上，滿地都是鮮血，流超多血，真的很可怕。

年輕人的頭臉、手臂、身體、大腿都有刀傷，白色上衣染成紅色，倒在馬路正中央，嫌犯往馬路另一端逃跑。

問：咦！你手上拿的是什麼東西？

答：臉皮啊！被害人的臉皮。我在騎樓地板撿到的。

問：嚇！你怎麼敢撿？撿那個幹嘛？

答：我不知道這還有沒有用處啊？要不要還給被害人？還能不能縫合補回臉上去？但是不知道送哪一家醫院。

問：好、好！我幫忙問一下傷者送哪家醫院？

蘆洲今天上午發生當街砍人案件，目擊的好心大叔不但協助攙扶被害人上救護車，還撿到他被刀削下一大塊臉皮，騎機車衝到醫院「歸還原主」。記者林昭彰／攝影
蘆洲今天上午發生當街砍人案件，目擊的好心大叔不但協助攙扶被害人上救護車，還撿到他被刀削下一大塊臉皮，騎機車衝到醫院「歸還原主」。記者林昭彰／攝影
救護人員趕抵處理患者時，熱心大叔也在現場幫忙。記者林昭彰／翻攝
救護人員趕抵處理患者時，熱心大叔也在現場幫忙。記者林昭彰／翻攝

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