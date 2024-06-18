影／帶3名妹子借廁所出來竟遇醉漢 新北男遭3人圍毆打趴

新北市周姓、宋姓及陳姓男子，日前凌晨酒後在新店區光明街路旁大聲喧嘩聊天，此時27歲游男與24歲豐女及另1名女性友人至附近KTV借廁所，走出店外後與周男等3人對上眼，周男立即朝游男飆罵，雙方爆發口角及肢體衝突。游男慘遭圍毆、豐女也被波及。警方到場將周男等3人逮捕，詢後依傷害罪嫌送辦。

據了解，27歲游男與24歲豐女及另一名同行女子，11日凌晨3時許行經新店區光明街時，因一時內急向KTV借廁所。2人借完廁所後剛從KTV走出來時，路旁26歲周男、31歲宋男及24歲陳男正坐在路邊大聲喧嘩聊天，與游男對上眼後隨即朝他大聲飆罵，雙方進而發生口角及肢體衝突。

游男與3人對上眼後，有沒想到剛走出來，坐在旁邊公車站剛喝完酒的26歲周男、31歲宋男及24歲陳男，與游男對到眼，隨即朝他飆罵，雙方爆發口角及肢體衝突。游男因寡不敵眾遭周男等3人圍毆導致背部挫傷，豐女也遭波及造成頭部及右腳挫傷瘀青。