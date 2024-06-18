快訊

內科突停電搶修 民眾聯想黃仁勳擔憂：半導體需足夠電力

罷免密碼／國會改革引爆仇恨戰綠未必得利 提罷高金恐先引火自焚

漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／帶3名妹子借廁所出來竟遇醉漢 新北男遭3人圍毆打趴

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市周姓、宋姓及陳姓男子，日前凌晨酒後在新店區光明街路旁大聲喧嘩聊天，此時27歲游男與24歲豐女及另1名女性友人至附近KTV廁所，走出店外後與周男等3人對上眼，周男立即朝游男飆罵，雙方爆發口角及肢體衝突。游男慘遭圍毆、豐女也被波及。警方到場將周男等3人逮捕，詢後依傷害罪嫌送辦。

據了解，27歲游男與24歲豐女及另一名同行女子，11日凌晨3時許行經新店區光明街時，因一時內急向KTV借廁所。2人借完廁所後剛從KTV走出來時，路旁26歲周男、31歲宋男及24歲陳男正坐在路邊大聲喧嘩聊天，與游男對上眼後隨即朝他大聲飆罵，雙方進而發生口角及肢體衝突。

游男與3人對上眼後，有沒想到剛走出來，坐在旁邊公車站剛喝完酒的26歲周男、31歲宋男及24歲陳男，與游男對到眼，隨即朝他飆罵，雙方爆發口角及肢體衝突。游男因寡不敵眾遭周男等3人圍毆導致背部挫傷，豐女也遭波及造成頭部及右腳挫傷瘀青。

附近民眾聽聞吵架聲立即報警，新店警方獲報趕抵立即制止，但周男仍朝警方大聲咆哮，警方立即施以強制力將周男逮捕，並將宋男及陳男一同帶回警局，詢後依傷害罪嫌將3人函送法辦。

游男與豐女從KTV走出來，周男等人認為游男在瞪他竟上前施暴。記者黃子騰／翻攝
游男與豐女從KTV走出來，周男等人認為游男在瞪他竟上前施暴。記者黃子騰／翻攝
新店警方到場將周男壓制。記者黃子騰／翻攝
新店警方到場將周男壓制。記者黃子騰／翻攝

KTV 廁所

延伸閱讀

遠百新北據點再加1！集團去年業績創新高

13年餐廳無預警熄燈！ 新北「Lamigo那米哥宴會廣場」結束營業 在地人震驚不捨

影／新北三峽晚間火警46車、101人馳援 泡棉工廠全面燃燒搶救中

台北全面「智慧水表」喊卡 新北也策略調整新建案先行

相關新聞

竹北女警成警界惡鬥棋子？新竹也曾發生假媒體亂爆料

喧騰一時的新竹縣竹北警分局潘姓女警因出現在新竹市某護膚養生館，被爆出疑似有「兼差」情事，經過近1月調查「查無兼差具體事證...

桃園男童工地屋頂奔跑嬉戲 民眾目擊嚇傻…勞檢處要查

桃園市桃園區文中一路1處施工中的建案，近日被民眾目擊竟有幼童在屋頂上奔跑，畫面讓人看了怵目驚心。市議員黃瓊慧痛批離譜，要...

恐怖情人惡整？他家遭狂冒名下單500筆 當中還有葬儀社、水肥車

彰化縣和美鎮施姓鎮民及家人從今年4月起，被冒名網路下單達500多筆，除雞排炸物外，還包括靈骨塔、葬儀社要求服務，甚至還有...

台南逃逸外勞躲工地7樓吊車不肯下來 消防怕他墜樓出動雲梯車

移民署和台南市勞工局人員今天中午11點多，在台南市安南區某建築工地抓逃逸男外勞， 他一下爬到建築工地7樓高吊車，不配合下...

台南男子開堆高機作業不慎翻覆受困 緊急送醫不治

台南市西港區新復里今早發生堆高機駕駛作業時不慎翻覆，男子受困其中緊急送醫，仍告不治，詳細原因警消深入調查中。

目擊當街砍人 蘆洲熱心大叔撿遭削下的臉皮衝醫院「歸還原主」

新北市蘆洲區上午有1名35歲男子被債主持開山刀當街追砍，右臉顴骨位置遭削下一大塊臉皮，差點砍到眼睛。臉皮掉在地上，一名楊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。