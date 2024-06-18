影／炸街機車噪音堪比「飛機機坪」 中警告發13件罰3.3萬

台中市第三警分局持續針對噪音車與監理機關、環保局聯合稽查，近日在南區執行時，分別攔查到山葉的BWS、三陽的JET SL的改裝排氣管機車，兩車被檢測出的噪音達110分貝，已達到飛機機場的工作環境分貝數，令人咋舌，當次開出13張罰單，總計開罰3.3萬元。

第三警分局在7日晚間與監理站、環保局在南區執行「環警監聯合稽查」專案勤務，勤務中攔查2輛改裝機車，包括一輛山葉的BWS、一台是三陽的JET SL 125，兩車都被發現改裝排氣管，測出的分貝數達110分貝，已達飛機機坪工作環境的分貝數，依噪音管制法規定，開出2.4萬元的罰單。

另外當次本次勤務也同步實施車輛排氣檢測，共檢測出6輛不合格車輛，也依空氣汙染防制法規定當場告發，處罰9000元。