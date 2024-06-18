恐怖情人惡整？他家遭狂冒名下單500筆 當中還有葬儀社、水肥車

彰化縣和美鎮施姓鎮民及家人從今年4月起，被冒名網路下單達500多筆，除雞排炸物外，還包括靈骨塔、葬儀社要求服務，甚至還有來自各地的5、6輛水肥車前來抽水肥，令全家不勝其擾，懷疑遭兒子的恐怖情人報復。和美警分局接獲報案表示，經清查出有200多筆被棄單，已掌握特定對象偵辦中。

施姓鎮民今天受訪時表示，懷疑惡意冒名下單者是他兒子的前女友，家人認為她對職業、年齡、婚姻狀態等，有所隱瞞，拒絕兒子與她的婚事，才由愛生恨，冒用他家人名義下單，但因網路下訂只有IP位址，無法辨識身分，他們只是懷疑，無法確認就是兒子前女友所為。

施姓鎮民說，從今年四月起，他家就陸續有人外送食物，或是宅配網購物品到家，還表明是家人透過網路所訂，但家人根本就沒有訂購，店家或外送，宅配業者只好再把東西拿回去，對方也會就改送到女兒工作機構，由機構保全代收，讓全家都痛苦不堪，直到五月中旬，才報警處理。

施姓鎮民說，家人被冒名下訂的物品形形色色，除一般雞排炸物、飲料、1萬多元床墊外，還有靈骨塔業者、葬儀社來電詢問，還有往返機場的叫車服務，甚至還有彰化市、和美鎮等地共6輛水肥車，分別到府要抽水肥， 更過分的是當他家從事八大行業，來電「叫客服務」，讓家人氣炸了。

施說，為了避免更多商家受害，他在和美各地張貼廣告，並提供身分、住址及電話，提醒如果接獲相關網路下單，千萬不要再受騙，但很多剛開幕的業者不知情，仍被對方下單，昨天他家又接到炸物業者外送2700元炸物，只能告知「這不是我們訂的」，店家無奈地自行吸收。

施說，女兒年紀輕輕受不了遭惡整，即向他借用血壓計，直說「我血壓飆高」，令他十分不捨；他為了怕再莫名其妙接到外送，一整天就在門外守候，頂著豔陽，被曬到焦黑。

和美警方表示，5月中旬受理施姓鎮民報案後，依據被害人提供資料，統計約有網拍店家訂單170餘筆、實體店家訂單50餘筆，遭惡意棄單，並未超過500間店家受害，目前已函調相關網路IP資料過濾清查中，並懷疑是糾紛引起，目前已掌握特定對象，積極偵辦中。

縣議員賴清美說，不管此一冒名下單事件，是「惡作劇」或「由愛生恨」引起，卻造成店家、業者的損失，以及施姓鎮民全家的痛苦，希望冒名下單者停止這種損人不利己的行為，也希望警方盡速偵辦，保障當事人及無辜店家的權益。