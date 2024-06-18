男遭冒名訂雞排買靈骨塔 彰化警鎖定特定對象調查

彰化縣和美鎮1名施姓男子遭人冒名下單訂雞排、購買靈骨塔及叫水肥車，施男不堪其擾報警處理。警方指出，經查施男和他人有糾紛，已鎖定特定對象調查。

施男指最近遭人冒名，向攤商訂購雞排，也有業者打電話來詢問是否有訂購靈骨塔及租用水肥車前往住處抽水肥，住處有時還會收到在網路訂購的商品。

彰化縣警察局和美分局今天發布新聞說明，今年5月中旬受理民眾報案，依據被害人提供資料統計約有網拍店家訂單170多筆及實體店家訂單50多筆，警方已函調相關網路IP資料過濾清查中，也已掌握特定對象，積極偵辦中。

施男家人則說，男子和1名女子有糾紛，可能是女子心生不滿挾怨報復，他們已報警處理，希望警方幫忙查個水落石出。