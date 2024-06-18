影／台中男酒瓶砸碎公車站智慧系統螢幕 居民猜：動態資訊常故障

台中市豐原區中正路上一處公車站智慧型公車系統被破壞，螢幕全碎裂，警方查出是56歲張姓男子拿酒瓶砸破，將通知他到案說明，釐清犯案動機。

公車站附近居民表示，這處公車站的公車動態資訊系統經常故障，可能因此被砸憤恨，居民說，就算系統常故障，也不該破壞公物，已報案處理；記者今天到現場查看，公車站的資訊系統螢幕二面都破裂，螢幕無法顯示，碎片處若沒及時貼告示提醒，民眾誤觸可能被割傷。

台中市豐原警分局表示，昨天上午11時40分接獲報案後，立即調閱監視器與查訪周遭店家與住戶，已鎖定是56歲張姓男子所為，犯案時間為6月14日晚上11時許，他手持玻璃酒瓶所為，犯案過程僅有智慧型公車系統遭破壞，未傷及他人，警方將查緝犯嫌到案，以刑法毀損公務罪究辦。