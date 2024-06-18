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蘆洲男當街遭追砍倒路中央 好心人撿到他被削臉皮急奔醫院
新北市蘆洲區中華路今天上午9時許，有1名男子被人持開山刀當街追砍，渾身刀傷血流滿地倒臥馬路中央，連臉皮都被削下一大塊，被好心人撿到。警方迅速逮捕嫌犯，供稱是債務糾紛，傷者由救護車送醫急救，暫無生命危險。
目擊者指稱，35歲楊姓被害人上午9時許騎機車停靠路邊，穿越馬路走到對面騎樓，47歲陳姓男子持西瓜刀衝出，從騎樓一路追砍到馬路上，滿地都是鮮血，相當嚇人。
最後被害人倒在馬路中央血泊中，嫌犯往永安南路狂奔逃逸，被趕抵的警員當場逮捕。傷者由員警陪同緊急送醫，四肢、軀幹、頭臉都有許多刀傷，暫無生命危險。
陳嫌落網初步供稱2人有債務糾紛，並指責楊男欠錢不還反而凶狠嗆聲，他一時激憤揮刀開砍。詳情仍由警方調查釐清當中。
事發現場居民隨後趕緊清洗血跡，1名熱心住戶意外在騎樓撿到被害人遭開山刀削下的1大塊臉皮，焦急不知道是否該「歸還原主」縫合，隨後馬上騎機車衝到新光醫院送臉皮到急診室。
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