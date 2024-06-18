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炎夏戲水東石漁人碼頭毛小孩止步！有遊客無視禁令帶2犬挨轟

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

後天夏至，炎炎夏日，嘉義縣東石漁人碼頭是知名戲水旅遊景點，也是暑假「海之夏」舉辦的地點，每逢假日人潮多，園區未訂寵物管理辦法，公告嚴禁寵物進入水舞區、白沙灘，但有網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」貼照片，2名遊客無視告示牌，帶2隻大型狗到沙灘遊玩。縣府文觀局說，會加強勸導管理，呼籲遊客發揮公德心。

「嘉義綠豆大小事」貼出照片，2名遊客無視告示牌：「為維護場地清潔衛生，嚴禁寵物進入水舞區、白沙灘。」原PO氣炸批「沒公德心的人，幫妳紅，不用謝」，引來網友熱議「飼主會說我的狗又沒有大便、尿尿在那裡」、「沒水準，素質真差」、「這是大型貓砂盆」、「這種沙灘我都不敢給孩子玩，只要是沙，我一律嚴格禁止孩子進去，感覺裡面像黑洞，很可怕」。

縣府之前以ROT模式，將漁人碼頭委託民間經營管理，後解約收回管理，派駐管理員，熱門鯨魚池改為戲沙池，文觀局說，對帶毛小孩的遊客會加強勸導約制，要求管理員加強巡視，針對漁人碼頭擬訂2.0版設施改善升級計畫。　

漁人碼頭設施修繕工程，包括改善戲水區域、臨海步道等，戲水區為新亮點，以海水、沙灘，融合船、棕梠樹等意象，打造總計8款36 支噴水設施，增加戲水區的趣味性及可看性，去年過年前開放，成為海景遊樂園。園區有「鱗光大道」，「鯨魚池」、「白沙灘」、「戲水區」、「蚵殼屋」、「嘗鮮廊道」等特色場域，整修後入口鱗光大道增設友善通道，方便身心障礙輔具車輛、嬰兒車行走，停車場重新整修。

後天夏至，嘉義縣東石漁人碼頭是知名戲水旅遊景點，園區公告嚴禁寵物進入水舞區、白沙灘，但有網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」貼照片，2名遊客無視告示牌，帶2隻大型狗到沙灘遊玩。圖／ 取自嘉義綠豆大小事
後天夏至，嘉義縣東石漁人碼頭是知名戲水旅遊景點，園區公告嚴禁寵物進入水舞區、白沙灘，但有網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」貼照片，2名遊客無視告示牌，帶2隻大型狗到沙灘遊玩。圖／ 取自嘉義綠豆大小事

寵物 沙灘 漁人碼頭

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