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嘉義東石大橋清晨閃燈路口 2車相撞噴飛撞民宅…3傷1命危

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義東石大橋下今早發生嚴重車禍，小貨車及廂型車今天清晨5點多在閃燈路口相撞，兩車受猛烈衝擊，噴飛撞向路邊民宅，59歲小貨車駕駛失去呼吸心跳，37歲廂型車駕駛及31歲女子、6歲男童都擦挫傷，由救護車送至長庚醫院急救，詳細事故原因仍待警方釐清。

據了解，清晨時段東石大橋路口為閃燈號誌，廂型車由東往西下橋、直行閃黃燈，小貨車從台17南往北、直行閃紅燈，兩車閃避不及高速衝撞，彈飛撞向路旁民宅。朴子分局提醒，行經路口應減速慢行，注意車前狀況及兩側來車再通行，以維行車安全。

嘉義縣消防局表示，今早5點多獲報東石大橋下發生事故，派遣布袋、朴子、東石分隊趕往，抵達時發現小貨車及廂型車相撞，59歲男子已OHCA（無呼吸心跳），37歲男子、31歲女子、6歲男童受擦挫傷，經急救處置後，都送往長庚醫院救治。

嘉義縣東石大橋今天清晨閃燈路口，兩車相撞力道猛烈，小貨車駕駛失去呼吸心跳。圖／成峻提供
嘉義縣東石大橋今天清晨閃燈路口，兩車相撞力道猛烈，小貨車駕駛失去呼吸心跳。圖／成峻提供
嘉義縣東石大橋今天清晨閃燈路口，兩車相撞力道猛烈，小貨車駕駛失去呼吸心跳。圖／成峻提供
嘉義縣東石大橋今天清晨閃燈路口，兩車相撞力道猛烈，小貨車駕駛失去呼吸心跳。圖／成峻提供
嘉義縣東石大橋今天清晨閃燈路口，兩車相撞力道猛烈，小貨車駕駛失去呼吸心跳。圖／成峻提供
嘉義縣東石大橋今天清晨閃燈路口，兩車相撞力道猛烈，小貨車駕駛失去呼吸心跳。圖／成峻提供
嘉義縣東石大橋今天清晨閃燈路口，兩車相撞力道猛烈，小貨車駕駛失去呼吸心跳。圖／成峻提供
嘉義縣東石大橋今天清晨閃燈路口，兩車相撞力道猛烈，小貨車駕駛失去呼吸心跳。圖／成峻提供
嘉義縣東石大橋今天清晨閃燈路口，兩車相撞力道猛烈，小貨車駕駛失去呼吸心跳。圖／成峻提供
嘉義縣東石大橋今天清晨閃燈路口，兩車相撞力道猛烈，小貨車駕駛失去呼吸心跳。圖／成峻提供
嘉義縣東石大橋今天清晨閃燈路口，兩車相撞力道猛烈，小貨車駕駛失去呼吸心跳。圖／成峻提供
嘉義縣東石大橋今天清晨閃燈路口，兩車相撞力道猛烈，小貨車駕駛失去呼吸心跳。圖／成峻提供

嘉義 東石 長庚

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