送通緝犯中檢歸案…暖警幫推輪椅換尿布 壽星致謝求合影還比讚

行動不便的67歲陳姓男子曾是街友後因健康因素被安置療養院，他因案被通緝，台中檢方通知警方帶他歸案。員警昨天到療養院送他到地檢署歸案，幫忙推輪椅還換尿布，再送他回療養院時，街友表示昨天是他生日，很感激員警熱心，主動說想和員警合照，合照時他開心比讚。

陳男以前常出沒在台中市潭子區，當時曾聯繫社會局協助安置陳男的是大雅警分局頭家派出所員警，在獲知陳男被發布通緝後聯繫主責社工，才知陳男無家屬照護而安置在療養院。

昨天上午，頭家派出所員警循線到療養院探視，陳男行動不便坐著輪椅、包著尿布，他說並非故意躲避不去地檢署開庭，警方雖同情其處境，仍依法帶他到台中地檢署歸案。

陳男因健康因素受社會局安置療養院接受照護，戶籍設在戶政事務所，未能及時收到地檢署寄的案件通知信，警方和療養院的人員了解他的真實情況後，未立即採取強硬措施，而是和他建立信任和理解，並耐心協助他完成必要的法律程序。

員警昨天也協助他更換尿布並提供餐食，結束後再開車送返療養院，警方要離開療養前，陳男表示當天是他生日，想和警察合影留念，照片中陳男伸出大拇指比讚。