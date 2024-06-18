快訊

NBA總冠軍賽／5戰淘汰獨行俠 塞爾蒂克超越湖人奪隊史第18冠獨居第一

中職／不是夢！張育成宣布投入選秀 悍將狀元籤射向他

蘆洲男當街遭砍倒臥血泊 好心人撿到他「一大塊臉皮」…急奔醫院歸還原主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

送通緝犯中檢歸案…暖警幫推輪椅換尿布 壽星致謝求合影還比讚

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

行動不便的67歲陳姓男子曾是街友後因健康因素被安置療養院，他因案被通緝，台中檢方通知警方帶他歸案。員警昨天到療養院送他到地檢署歸案，幫忙推輪椅還換尿布，再送他回療養院時，街友表示昨天是他生日，很感激員警熱心，主動說想和員警合照，合照時他開心比讚。

陳男以前常出沒在台中市潭子區，當時曾聯繫社會局協助安置陳男的是大雅警分局頭家派出所員警，在獲知陳男被發布通緝後聯繫主責社工，才知陳男無家屬照護而安置在療養院。

昨天上午，頭家派出所員警循線到療養院探視，陳男行動不便坐著輪椅、包著尿布，他說並非故意躲避不去地檢署開庭，警方雖同情其處境，仍依法帶他到台中地檢署歸案。

陳男因健康因素受社會局安置療養院接受照護，戶籍設在戶政事務所，未能及時收到地檢署寄的案件通知信，警方和療養院的人員了解他的真實情況後，未立即採取強硬措施，而是和他建立信任和理解，並耐心協助他完成必要的法律程序。

員警昨天也協助他更換尿布並提供餐食，結束後再開車送返療養院，警方要離開療養前，陳男表示當天是他生日，想和警察合影留念，照片中陳男伸出大拇指比讚。

頭家派出所長劉凱萍表示，所內同仁在依法執行公務的過程中，以專業和嚴謹態度處理事件，同時也注重與當事人建立起溝通和理解，警察不僅是執法者，更是解決問題的協助者。

台中市大雅警分局員警昨天到療養院，協助一名街友到地檢署歸案，街友感謝員警熱心協助，主動說要合照還比讚。圖／警方提供
台中市大雅警分局員警昨天到療養院，協助一名街友到地檢署歸案，街友感謝員警熱心協助，主動說要合照還比讚。圖／警方提供

生日 警察 通緝

延伸閱讀

影／通緝犯攜毒至桃機接返國友人 遭航警識破下場GG了

通緝犯接機車輛藏毒 辯稱是中藥粉仍遭航警識破

走私甲基安非他命 外逃通緝犯連偉辰從泰國押解返台

禁奢令啟動！貴婦奈奈男友父黃立雄不得搭小黃高鐵 民檢舉可領百萬

相關新聞

蘆洲男當街遭追砍倒路中央 好心人撿到他被削臉皮急奔醫院

新北市蘆洲區中華路今天上午9時許，有1名男子被人持開山刀當街追砍，渾身刀傷血流滿地倒臥馬路中央，連臉皮都被削下一大塊，被...

影／台中男酒瓶砸碎公車站智慧系統螢幕 居民猜：動態資訊常故障

台中市豐原區中正路上一處公車站智慧型公車系統被破壞，螢幕全碎裂，警方查出是56歲張姓男子拿酒瓶砸破，將通知他到案說明，釐...

山區落石 台中和平東關路轎車底盤卡石車漏油

台中市和平山區昨晚有驚險落石，東關路二段台8線23公里處發生落石，一輛轎車經過，車輛壓過落石，底盤破裂漏油。警方到場協助...

炎夏戲水東石漁人碼頭毛小孩止步！有遊客無視禁令帶2犬挨轟

後天夏至，炎炎夏日，嘉義縣東石漁人碼頭是知名戲水旅遊景點，也是暑假「海之夏」舉辦的地點，每逢假日人潮多，園區未訂寵物管理...

嘉義東石大橋清晨閃燈路口 2車相撞噴飛撞民宅…3傷1命危

嘉義縣東石大橋下今早發生嚴重車禍，小貨車及廂型車今天清晨5點多在閃燈路口相撞，兩車受猛烈衝擊，噴飛撞向路邊民宅，59歲小...

送通緝犯中檢歸案…暖警幫推輪椅換尿布 壽星致謝求合影還比讚

行動不便的67歲陳姓男子曾是街友後因健康因素被安置療養院，他因案被通緝，台中檢方通知警方帶他歸案。員警昨天到療養院送他到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。