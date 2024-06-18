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出台中港挾帶未稅菸想闖關 女警眼尖後車廂查獲香菸和加熱菸

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名港區從業人員開車經過台中港管制站要出港區，由於神色有異，女警盤查，在他後車廂發現載運多包未稅香菸和加熱菸。警方依違反菸酒管理法、加熱菸依違反菸害防制法罪嫌，分別移送台中市政府財政局及衛生局裁處。

台中港務警察總隊女警莊晏菱本月14日下午執行北突堤管制站勤務，發現郭姓男子開車出管制站時神色有異，請他配合開啟後車廂會同檢查，發現郭男竟載運50多包未稅香菸，及加熱菸的加熱器2組及菸柱40多包企圖出管制站。

女警當場查扣相關證據並請郭男到中隊配合調查，經警詢後，未稅紙菸依違反菸酒管理法、加熱菸依違反菸害防制法分別移送台中市政府財政局及衛生局裁處。

台中港務警察總隊呼籲，挾帶未稅香菸將違反海關緝私條例或菸酒管理法，挾帶類菸品（加熱菸、電子菸）將違反菸害防制法，台中港務警察總隊24小時嚴格執行管制站人車盤查勤務，切勿心存僥倖從事不法走私、偷渡等情事，以免觸法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

一名男子挾帶未稅菸在台中港想闖關，女警眼尖識破，查獲菸和加熱菸。圖／警方提供
一名男子挾帶未稅菸在台中港想闖關，女警眼尖識破，查獲菸和加熱菸。圖／警方提供
一名男子挾帶未稅菸在台中港想闖關，女警眼尖識破，查獲菸和加熱菸。圖／警方提供
一名男子挾帶未稅菸在台中港想闖關，女警眼尖識破，查獲菸和加熱菸。圖／警方提供

加熱菸 衛生局 警察

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