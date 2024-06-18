聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑家庭困擾 銘傳艦上兵跳海游上岸

聯合報／ 記者石秀華程嘉文邱瑞杰／連線報導

圖為海軍「銘傳艦」。圖／軍聞社
圖為海軍「銘傳艦」。圖／軍聞社
海軍銘傳號飛彈巡防艦前晚由基隆出港，艦上已服役四年的歐姓上等兵疑「不想當兵」中途跳海，在海上待逾四小時，再游到基隆和平島上岸，昨凌晨向台船保全人員求援。海軍艦隊指揮部表示，歐員無大疑，已檢派心輔、督察及法務人員，前往協處及調查落海原因。

國民黨立委馬文君昨在立法院外交及國防委員會質詢，指歐姓士兵已經服役四年，怎麼這麼久了突然不適應？海軍參謀長邱俊榮說，據初步了解，當事人應該是有一些家庭方面的困擾。

基隆港務警察總隊昨天凌晨一時卅分許接獲台船公司保全人員通報，指有人從海上游泳上和平島，在台船基隆廠後門處求救；因對方全身濕透，無法確認上岸求援者身分來歷，請警方協助。

員警到場查詢身分確認他是在海軍股役的歐姓上兵，通知消防局派救護車將他送往三軍總醫院基隆分院正榮院區醫治，並從旁戒護，等待艦隊及基隆憲兵隊人員。昨天凌晨二時廿五分，歐男服役隊輔導長和基隆憲兵隊調查官到達醫院。

海軍艦隊指揮部昨天上午指出，銘傳軍艦歐姓士兵十六日晚隨艦出海執行偵巡任務，約廿二時卅一分時因未就部位值勤，經全艦點名及艙間檢查均未尋獲，研判可能落海。

艦指部隨即通知家屬，並與司令部同步成立應變中心，檢派艦艇及申請國搜中心支援搜尋。昨凌晨一時五十分接獲國搜中心通知，歐兵身著救生衣自行游泳上岸，送醫檢查無礙出院。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

基隆港 海軍 軍艦

延伸閱讀

面對中國強化海洋勢力 美日加菲首在南海聯演

基隆山崩樣態罕見…公路養護待升級 用路人謹記自保之道

資深水兵「不想當兵」跳船 海中待逾4小時上岸被尋獲

基隆山崩道路搶通 議員關切安全 市府：公路局全天監看

相關新聞

觀光署認證台東民宿 爆針孔偷拍

獲觀光署頒發好客民宿標章認證的台東市波尼多小旅宿，遭房客發現浴室裝有偽裝成小夜燈的針孔攝影機，報警處理後，業者PO文道歉...

疑家庭困擾 銘傳艦上兵跳海游上岸

海軍銘傳號飛彈巡防艦前晚由基隆出港，艦上已服役四年的歐姓上等兵疑「不想當兵」中途跳海，在海上待逾四小時，再游到基隆和平島...

影／新北三峽晚間火警46車、101人馳援 泡棉工廠全面燃燒搶救中

新北市三峽區橫溪路99巷1家泡棉工廠，今晚8時許發生火警，現場是獨棟式2層樓鐵皮廠房，消防隊趕抵時已全面燃燒，後續陸續動...

屏東大津瀑布玩「溪降」繩子不夠長 男卡半空中逾1小時

高雄、台南來的3名男子今到屏東縣大津瀑布第一道瀑布溪降，賴姓男子溪降時因繩子不夠長，卡在半空中約兩層樓高的高度逾1小時，...

路邊錢包別亂撿！黑衣男涉侵占遺失物 恐遭罰1萬5千元

新北市45歲黃姓女子日前經過中和區時不慎遺落1只黑色錢包，黃女事後驚覺錢包遺失返回察看卻遍尋不著，經調閱監視器發現遭1名...

影／新莊塭仔圳水泥車違規 掰彎號誌燈桿賠償恐不少

新北市塭仔圳重劃範圍位於新莊區新樹路、新莊路口，今天下午有1輛水泥預拌車違規行駛禁行路段，勾到道路上方電線，拉扯硬將交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。