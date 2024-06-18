觀光署認證台東民宿 爆針孔偷拍

獲觀光署頒發好客民宿標章認證的台東市波尼多小旅宿，遭房客發現浴室裝有偽裝成小夜燈的針孔攝影機，報警處理後，業者PO文道歉，縣府交觀處昨天專案稽查，業者大門深鎖，縣府強調依規定最重可撤銷民宿登記。高雄市小港曾經爆發汽車旅館遭人偷拍，高達46組客人受害，去年也有民眾投宿前金區旅店在電視機後方發現針孔攝影機，民代建議旅宿業稽查項目應加入反針孔檢測。

警方提供反針孔偷拍的小撇步供民眾參考，入住民宿或摩鐵時，可先關掉房間內的燈，利用手電筒或手機，照射冷氣出口、梳妝台、小燈罩、牆邊小花瓶，或者固定在牆上、浴室的吹風機、緊急照明燈、天花板、時鐘、鏡子、牆上圖畫、馬桶、水箱及垃圾桶等處，是否有閃爍光源或折射光，若有異狀，可能就是被裝了針孔攝影機。

台東去年度遊客量高達828萬1101人，創歷年新高，縣轄合法民宿多達1400多家。偷拍事件曝光後，民眾紛罵太可惡、很惡心，怒批業者是垃圾，也煩惱出遊住宿無法安心。

「這件事很糟糕，嚴厲譴責不肖同業！」觀光業者私下批評，不過大型飯店都有反針孔的偵防設備，主要用來杜絕房客不法舉動，不希望外界混為一談。

台東縣交觀處長卜敏正說，依據發展觀光條例，損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客，最重罰50萬元，「加強監管和執法力度，確保類似事件不再發生」。

高市議員張博洋指出，偵測儀器成本不高，在未逾越法令限制下，建議例行稽查加入針孔檢測，提升住宿安全。議員許采蓁也認為，若相關案件持續增加，將打擊民眾對旅宿業的信心，建議警局及觀光局採專案方式，不定期突襲抽查，保障消費者的隱私及信心。

高雄市府觀光局表示，2015年起要求旅宿業者每月至少辦理一次反針孔攝影偵測，結果必須做成書面紀錄備查。