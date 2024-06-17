屏東大津瀑布玩「溪降」男繩子不夠長 卡半空中逾1小時

高雄、台南來的3名男子今到屏東縣大津瀑布第一道瀑布溪降，賴姓男子溪降時因繩子不夠長，卡在半空中約兩層樓高的高度逾1小時，同行兩名男子協助報案，後來遊客提供一旁繩索給賴男，將繩索延長自行下降地面脫險。

屏東縣消防局今天下午2點4分接到報案，3人到大津瀑布溪降，其中一名賴男因繩子不夠長，卡在半空中約兩層樓高度逾1小時，另兩名友人報案請求協助，消防局派遣高樹、三地門、特搜大隊與第一大隊，共7車13人前往，並通知警察局與茂林風景管理處。

高樹分隊抵達後，現場回報受困者賴男因為民眾提供繩索，讓賴男延長自行下降到地面，成功脫險，人員平安，不需送醫，現場另兩為在瀑布頂的民眾走陸路下山，下午4點32分3人全數平安下山。