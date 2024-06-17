台南大學男學生爆一再「女廁涉偷窺」 校方:已做防範改善

台南大學一名夜間進修部盧姓男學生，被控日前連續三次在女生廁所偷窺，即使去年已經被查獲移送法辦判刑，依舊沒辦法控制、繼續涉案，而且就算前兩次被如廁女生當場發現報案，上周末竟又涉案，引爆同校學生眾怒，有學生質疑校方拖延、沒作為。校方回應表示，能做的改善防範都做會做，但也須依法案程序進行。警方則表示，檢方以他有再犯之虞向法院聲押已獲准。

偷拍事件今天在網路論壇引發熱烈討論，尤其最近一次是前天上個星期六晚上，涉案的男生上課到一半告訴老師說要上廁所，結果竟然跑到女生廁所，還拿出假髮、女生服飾變裝，但因為先前大家都有警覺，有同學前往察看發現，立即通報校安人員到場。

因為這名男學生即使已一再涉案，依然能夠自由進出校園上課，這兩天可能還要參加期末考試。在批踢踢實業坊「爆卦」版引發其他學生議論、質疑學校為什麼沒有強制禁止他進入校園。

台南大學主任秘書許誌家表示，涉嫌的是進修部學生，學校對相關狀況一直有掌握，這一連三次都在第一時間陪同3名受害學生向警方報案、並完成製作筆錄，也透過校安管道通報及性平程序，近日完成3次案件獎懲會議後再決定如何行政處置涉嫌學生。

許誌家指出，因為目前案件還沒有完成司法程序，學校沒有權力限制學生涉嫌人不得進校上課或參加期末考，但也建議司法單位有強制作為，已盡全力防止再發生類似狀況。而這個去年發生偷窺後，女生廁所的隔板已經往下到貼近地面，但顧及排水並沒有完全封死，會再想辦法改善。另外涉案同學校方也在警詢時建議能夠強制心理輔導輔導就醫。

警方則表示，6月13日有接獲報案，當場逮捕涉案人，依妨害秘密罪嫌依法偵辦。由於盧姓男子先前犯過妨害秘密案件，台南地檢署以他有再犯之虞向法院聲押獲准。