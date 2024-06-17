路邊錢包別亂撿！黑衣男涉侵占遺失物 恐遭罰1萬5千元

新北市45歲黃姓女子日前經過中和區時不慎遺落1只黑色錢包，黃女事後驚覺錢包遺失返回察看卻遍尋不著，經調閱監視器發現遭1名身穿黑衣男子撿走，黃女氣得立即報警。中和警方獲報後擴大調閱監視器，發現這名男子來去均係以徒步方式，將待確認男子身分後通知到案說明，男子恐因侵占遺失物罪嫌遭罰15000元。

據了解，中和分局接獲黃姓女子報案表示，她上月28日下午2時許步行經過中和區新生街時，不慎將黑色錢包遺落在騎樓。事後返回尋找無著，經調閱監視器才知遭人撿走。