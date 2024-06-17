影／新莊塭仔圳水泥車違規 掰彎號誌燈桿賠償恐不少

新北市塭仔圳重劃範圍位於新莊區新樹路、新莊路口，今天下午有1輛水泥預拌車違規行駛禁行路段，勾到道路上方電線，拉扯硬將交通號誌燈桿掰彎變形傾斜，幸未倒下壓到人車，除了罰款還要賠償，恐怕要花不少錢。

塭仔圳重劃區範圍內舊建物已拆除，土地與道路邊界均架起鐵皮圍籬，其中新莊路較狹窄，禁行15噸以上大貨車。下午1時許，67歲陳姓司機自稱路況不熟，違規行駛新莊路，結果左轉新樹路往樹林方向前進時勾到馬路上方電線，強力拉扯造成紅綠燈金屬號誌桿變形彎折傾斜，幸好沒斷掉倒下。

警方獲報調派8人至現場疏導交通，再通知區公所工務課、台電公司派員搶修。水泥車違規部分，依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款告發，可處900元以上1800元以下罰鍰，修復施工與更換材料費用另行求償。