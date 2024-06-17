影／轎車衝入玉珍齋影像曝光！鹿港知名餅店損失破百萬 駕駛：煞車失靈

彰化鹿港知名的百年餅鋪玉珍齋餅鋪天后宮分店，今天下午2時15分許遭一輛轎車衝撞，一樓店面玻璃門倒塌毀損，糕餅散落一地，已知包括駕駛及1名顧客共2人受輕傷，店方估計損失上百萬元，肇事的駕駛趙姓駕駛表示，是因煞車失靈才肇禍，詳細原因由警方調查中。

上百年歷史的玉珍齋是鹿港知名餅店，總店位在中山路、民族路口，今天下午被撞的是位在天后宮前的分店。黃姓業者表示，這間玉珍齋餅鋪天后宮分店，開業有20年左右，如今遭撞損失超過百萬，目前以門市清潔為主，要力拚明天復業。

在鹿港天后宮做生意的目擊商家指出，車禍發生時，大家都在做生意，聽到「碰」一聲巨響，轉身一看，發現有轎車衝撞玉珍齋餅鋪店面。事後調店面監視器畫面發現，判斷是駕轎車男子開車要過路口時，為閃避要轉彎的來車，可能把油門誤當成煞車踩，才會加速撞進店裡。

彰化縣消防局鹿港分隊據報趕到現場，發現店裡有兩名傷者，包括住台中的61歲轎車趙姓駕駛人，及一名56歲新北男子，兩人均意識清楚、肢體擦挫傷，經消防局人員給予相關急救處置後，送往鹿港基督教醫院治療。

鹿港警分局鹿港交通分隊表示，據初步了解，肇事轎車是沿中山路往北行駛到中山路435號前時，突然撞入玉珍齋餅鋪天后宮分店，造成店門玻璃及店內設備受損，趙姓駕駛人表示是因煞車失靈造成。