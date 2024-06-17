基隆山崩樣態罕見…公路養護待升級 用路人謹記自保之道

基隆市北寧路山崩場景駭人，公路局分析災變成因，驚覺現行地質監測管理工具難察覺異狀，決定以光達（LiDAR）輔助亡羊補牢。未來氣候變遷加劇，天災風險跟著提高，公路部門要與時俱進，民眾也要提升自我保護意識，各方應變有道，才更能確保安全。

台2線從基隆市中正區海大路段到新北市瑞芳區鼻頭路段，一邊是山，一邊是海，呈現美麗海岸公路風情。只是多處山壁坡腳設防護欄，邊坡掛網防護場景看來，其實也是一條危機四伏的公路。

公路局養護台2線，防災作為從目測監控、空拍畫面到數位建模，隨著不同類型災害發生不斷進化。北寧路山壁3日罕見的整片崩裂翻落，網路上不同角度的錄影畫面，讓人看了怵目驚心。若是發生在湧現出遊潮的假日，不知要讓多少家庭破碎。

公路局事後提出在台2線兩處路段，運用光達儀器以雷射探測與測距，搭配空拍機畫面建置數值地形模型，以利更加清晰辨識岩層變化，發揮預警功能。

公路局提出對策，用路人除了寄望全新監測管理方案奏效，本身也要提升避險防災意識。行經豎立「小心落石」路段別輕忽，切記觀察一下山壁動態並快速通過，發生地震或下過大雨後，儘量別走高風險道路，讓自己置身險境。