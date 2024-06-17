國道2號東向南桃園路段交通事故 3人受傷送醫
國道公路警察局今天表示，國道2號東向14.1公里處南桃園路段，今天發生1部營半聯結車與2部自小客車交通事故，3人受輕傷，初步調查各車駕駛無飲酒情事，狀況已排除車流恢復中。
第六公路警察大隊發布新聞稿表示，中午12時26分，國道2號南桃園路段東向14.1公里處，由49歲邱男駕駛的營半聯結車左前輪爆胎，導致車輛失控往內側車道偏移，碰撞51歲李男所駕駛自小客車後，再碰撞另名駕駛營業小客車肇事，事故占用多個車道，車流也因此塞車回堵。
第六公路警察大隊指出，其中自小客駕駛頸背部受傷，營業小客車駕駛下巴及28歲乘客頭部受傷，3人由救護車送往醫院檢傷，初步了解各車均無飲酒情事。
第六公路警察大隊說，至於現場車輛則由拖吊車排除，並請工務段清除路面散落物，狀況於下午1時46分排除。
警方呼籲，國道車速快，車輛故障時應儘可能滑離車道停放至路肩，並擺放故障標誌及通報待援。再利用高速公路1968App警政報案功能報案或撥打1968專線報案。
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