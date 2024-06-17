開車喝水嗆到 新北男「方向盤一滑」失控衝撞對向騎樓

新北市板橋區今天發生車輛衝撞騎樓意外。58歲陳姓男子開車行經板橋區中山路往北市方向時，因喝水嗆到導致方向盤失控，車輛逆向行駛至對向車道後，接著開上人行道撞到店家騎樓柱才停下。警方及救護人員獲報到場，發現駕駛陳男僅受輕傷不願就醫，警方當場告發陳男逆向違規，確切事故原因仍待警方調查。

據了解，海山分局今天下午1時許接獲民眾報案，在板橋區中山路二段有車輛衝進騎樓，埔墘派出所及交通分隊立即派員到場。肇事陳男向警方表示，他開車行經中山路要往北市方向時，因喝水不慎嗆到造成方向盤滑掉，車輛才會失控衝進對向車道及騎樓，所幸陳男僅受輕傷，也未波及其他車輛及行人。