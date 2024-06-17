參加球鞋抽獎下載程式手機中毒 半小時濫發8百則釣魚簡訊

呂姓男高中生涉嫌在半小時內發送8百多則手機釣魚簡訊，假冒電信公司稱兌換獎品，誘使點擊網址在釣魚網頁填寫信用卡資料盜刷。刑事局查獲他發現疑也是被害人，上網參加抽獎活動被騙下載惡意程式，手機遭操控傳釣魚簡訊，依詐欺罪移送釐清，檢方訊後請回。

警方調查，詐騙集團假冒電信公司發送手機釣魚簡訊，稱積分即將到期，盡快兌換獎品，誘使被害人點擊網址，在釣魚網頁填寫信用卡號、安全碼後盜刷。

刑事局偵二大隊第二隊追查發送釣魚簡訊的手機門號，今年1月13日在半小時內發送8百多則，查出是就讀高中19歲呂姓男子使用，登記在他祖父名下，3月27日搜索他桃園市住處，查扣手機發現發送釣魚簡訊的惡意程式，通知帶回調查。

他稱，1月在IG看到球鞋抽獎活動，加入LINE再加Telegram，對方要求下載應用程式，後來「不讀不回」，他只知參加抽獎被騙，不知手機被利用傳釣魚簡訊。警方發現，他未刪除該應用程式及釣魚簡訊，研判不知情，為釐清是否涉詐，仍移送檢方調查。