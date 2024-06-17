台中10歲男童開搬運車過馬路 幫中風父「不是童工」原因曝

台中市新社區有男童開搬運車，還橫越興中街，小男童沒看前方道路，一直往後看，路人認為危險環生，在「社會事新聞影音」po出這段影片，提醒大家。據了解，男童的父親有中風，無法長時間工作，男孩幫忙開回倉庫。

警方表示，僅能規勸家長不要讓孩子涉險，但無罰則。市府勞工局指出則屬家人之間的幫忙，沒有僱傭關係，不屬勞基法規定。社會局提醒家長應留意兒少安全，將派員了解。

新社小四學童開農用搬運車上馬路，被拍影片上網，提醒大家注意兒童安全。台中市東勢警分局表示，依據交通部函釋「農業機械使用證管理作業規範」第16點規定，農機駕駛人應領有小型車普通駕駛執照，而農地搬運車駕駛人應領普重機駕照。警方表示，此舉明顯違反「農業機械使用證管理作業規範」，已規勸家長，小孩未取得普重機駕照，不得駕駛搬運車。但目前尚無處罰規定。

另針對該搬運車是否為拼裝車輛，警方表示，調查後依據道路交通管理處罰條例第12條第1項第1款或第2款規定處罰，罰款為3600元至10800元。

據在地人表示，男童父親因中風，無法長時間工作，男童是幫他的父親把搬運車開回倉庫。勞工局勞動基準科表示，因屬家人，沒有僱傭關係，所以不視為童工。

社會局指出，針對民眾拍攝男童駕駛農用機具上路，家防中心提醒家長，應遵守交通道路法規及注意兒少用路安全，將派員進一步了解。