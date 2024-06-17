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合法棋牌社藏汙納垢暗營賭博 土城警扣40萬賭資逮37人
新北市土城區學成路上1間棋牌社，近期常有複雜人士出入，土城警獲報前往蒐證，發現棋牌社疑似掛羊頭賣狗肉，假借合法立案名義私下從事麻將賭博。土城警方昨天傍晚持搜索票前往查緝，當場逮捕負責人22歲楊女及36名賭客，查扣賭資39萬6800元、抽頭金6300元、麻將桌11檯及麻將牌11副、詢後全依賭博罪嫌送辦。
土城分局表示，日前接獲情資土城區學成路70巷內1間棋牌社，有以合法掩護非法公然聚眾賭博情形。經長期蒐證後見事證明確，昨天下午5時許持搜索票前往盤查，逮捕現場負責人22歲楊女及36名賭客。警方發現棋牌社內還擺放11桌電動麻將桌，賭客忘情的在桌前鏖戰，店家則收取每桌抽頭金。警方隨即將楊女及賭客共37人帶回偵辦，並出動機吊車將麻將桌等贓證物全部扣回，詢後將37人依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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