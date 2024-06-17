採購9L消防氣瓶挨批 竹市消防局：僅備用、也會作背負訓練

新竹市政府宣布今年與明年投入預算全面提升消防裝備器材，購置9L碳纖維氣瓶40支、6.8L碳纖維氣瓶94支及T-piece雙氣瓶連接器40支等，但卻遭時代力量黨團批評，採購的氣瓶，是香港13年前已經證實沒用的產品。新竹市消防局表示，9L大容量鋼瓶及雙6.8升鋼瓶，是備用氣瓶，視各火災現場有大氣量特殊需求時才會替換使用，平時也會進行背負訓練。

新竹市政府宣布將全面提升消防裝備器材，包括強化無線電通訊、全面辦理火場安全管制訓練、購置9L碳纖維氣瓶40支、購置6.8L碳纖維氣瓶94支及T-piece雙氣瓶連接器40支。不過議員林彥甫、蔡惠婷批評，9L氣瓶重量過重，會導致消防員重心往後移、體力消耗更多、靈活性大幅降低，香港消防處早在2012年就決定捨棄9L改用8L。李世恭竟然建議高虹安市長採購13年前已經證實沒用的產品。

據了解，以碳纖維複合材質氣瓶來說，6.8L帶閥氣瓶填裝重量為7.08公斤，9L為8.97公斤。新竹市消防局說明，6.8L氣瓶取得重量跟氣量的平衡點，因此世界各國廣泛使用，消防局仍以此為主力，並沒有全面更換為大容量氣瓶之規劃；而採購9L大容量鋼瓶及雙6.8L鋼瓶，則為「備用」氣瓶，將配置於水源車上，視各火災現場有大氣量特殊需求時才會替換使用，而平時也會進行背負訓練，降低進入室內同仁氣量不足風險，並非常態讓同仁背用。

新竹市消防局表示，在無線電採購方面，已規劃增加管制站及先鋒車的求救示警機制，未來讓內部求救訊號更容易被察覺，及早展開救援；同時也讓現場直通頻道無線電訊號回傳指揮中心，派遣員在相對安靜的環境內可以輔助現場指揮官進行監聽，同時也將於本次購置新機時一併配發延長發話器，讓同仁更方便使用。

新竹市消防局強調，除配合災調會調查製作相關報告外，今天也召開火警檢討會，會中邀集各級幹部及基層同仁與會，說明火警歷程並提出規劃及策進方案，同仁也於會中提供建議，消防局將列入改善方案評估，期能提供同仁更安全的設備及保障。